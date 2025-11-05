O cantor Mumuzinho e a influenciadora Thainá Fernandes estão aproveitando dias de descanso em Taíba, no litoral do Ceará. O casal compartilhou nas redes sociais momentos da viagem, mostrando a estadia em um hotel à beira-mar, cercado por paisagens deslumbrantes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Nas imagens, o artista aparece sorridente ao lado da esposa, celebrando o clima de amor e tranquilidade. "Só agradecer pelos dias perfeitos nesse paraíso do nosso Brasil", escreveu Mumuzinho em uma publicação feita na quarta-feira (5).
Casados desde agosto de 2019, Mumuzinho, de 41 anos, e Thainá, de 30, chegaram a se separar em 2021, mas retomaram o relacionamento pouco tempo depois.
O pagodeiro é pai de três filhos — Kaik, Hanry e João. Recentemente, a mãe de Kaik, Marize Calheiros, fez acusações públicas sobre pensão e convivência, mas o cantor não comentou o assunto.
- Leia também: Lô Borges: Familiares e amigos se despedem do músico
O post Mumuzinho mostra viagem romântica com a mulher no Ceará: ‘No paraíso’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Bombou? Saiba qual foi a audiência da estreia da reprise de Rainha da Sucata
- Diversão e Arte Isabella Scherer se explica após ser detonada nas redes sociais por oferecer vaga de auxiliar de cozinha com salário de R$ 1.800
- Diversão e Arte Bianca Andrade é condenada a pagar R$ 1 milhão a empresário após disputa judicial