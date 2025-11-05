Mumuzinho mostra viagem romântica com a mulher no Ceará: ‘No paraíso’

O artista Mumuzinho aparece sorridente ao lado da esposa, celebrando o clima de amor e tranquilidade - (crédito: Observatorio dos Famosos)





O cantor Mumuzinho e a influenciadora Thainá Fernandes estão aproveitando dias de descanso em Taíba, no litoral do Ceará. O casal compartilhou nas redes sociais momentos da viagem, mostrando a estadia em um hotel à beira-mar, cercado por paisagens deslumbrantes.

Nas imagens, o artista aparece sorridente ao lado da esposa, celebrando o clima de amor e tranquilidade. "Só agradecer pelos dias perfeitos nesse paraíso do nosso Brasil", escreveu Mumuzinho em uma publicação feita na quarta-feira (5).

Casados desde agosto de 2019, Mumuzinho, de 41 anos, e Thainá, de 30, chegaram a se separar em 2021, mas retomaram o relacionamento pouco tempo depois.

O pagodeiro é pai de três filhos — Kaik, Hanry e João. Recentemente, a mãe de Kaik, Marize Calheiros, fez acusações públicas sobre pensão e convivência, mas o cantor não comentou o assunto.

