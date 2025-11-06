Simone Mendes surpreende ao revelar rotina simples: "Não vou deixar de fazer por conta da fama" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Simone Mendes é considerada uma das maiores vozes femininas do sertanejo atualmente. Com milhares de seguidores e uma agenda repleta de shows e compromissos, a cantora costuma deixar claro que leva uma vida simples.

Em entrevista ao portal Gshow, a irmã de Simaria falou que, sempre que pode, gosta de escolher as frutas, legumes e verduras que vão para mesa de sua casa, e mesmo com o assédio dos fãs, busca ir ao mercado, por exemplo.

"Não deixo de fazer as minhas coisas por conta da fama… Gosto de levar os meus filhos à escola. Quando tenho vontade vou ao mercado, shopping e faço a minha feirinha… Aprendi a equilibrar a minha vida pessoal com o lado artista. Precisamos seguir fazendo coisas simples da vida, e são coisas que nos trazem alegria. Isso me mantém feliz e viva!", explicou Simone Mendes.

Questionada acerca do segredo de seu sucesso, Simone destacou o que pensa: "Canto com a alma e acho que o público sente isso", disse. "É muito amor pelo que faço. Acredito que essa troca verdadeira com o meu público me ajuda e muito. Sou essa mulher simples, de riso fácil, que ama o que faz. Tudo que conquistei foi com muito trabalho, fé e amor", concluiu.

