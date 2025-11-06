InícioDiversão e Arte
Alice Carvalho revela bastidores de ‘O Agente Secreto’

Atriz conciliou as gravações de uma novela com as filmagens do filme de Kleber Mendonça Filho, longa cotado ao Oscar

"Eu estava fazendo novela e não consegui nem fazer um teste... Tempo pra ler o roteiro eu não tive", contou Alice Carvalho ao programa Maria Vai Com os Outros, do Canal UOL - (crédito: Reprodução / Instagram )

A atriz Alice Carvalho trabalhava nas gravações de uma novela quando foi escalada para participar de O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho cotado ao Oscar. Sem tempo para ler o roteiro completo, a atriz conciliou as gravações e chegou a Cannes sem saber como seria sua participação e a recepção do público. 

“Eu estava fazendo novela e não consegui nem fazer um teste. Tempo pra ler o roteiro eu não tive. Duzentas e tantas páginas de Kleber Mendonça Filho assim, ó, pá, desse tamanho, como é que eu ia ler? Não tinha como”, contou ao programa Maria Vai Com os Outros, do Canal Uol

Embora corrida, Alice se adaptou ao cronograma apertado e conseguiu filmar suas cenas em poucos dias. Ao chegar em Cannes, foi recebida com aplausos. "As pessoas começam a aplaudir, o Roberto [Diogenes] me cutuca e fala 'é pra você, viu?'. Eu fiquei chorando, chorando, chorando", disse.

 
 
 
Por Correio Braziliense
postado em 06/11/2025 11:04
