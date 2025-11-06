Alice Carvalho revela bastidores de ‘O Agente Secreto’

A atriz Alice Carvalho trabalhava nas gravações de uma novela quando foi escalada para participar de O Agente Secreto, filme de Kleber Mendonça Filho cotado ao Oscar. Sem tempo para ler o roteiro completo, a atriz conciliou as gravações e chegou a Cannes sem saber como seria sua participação e a recepção do público.
“Eu estava fazendo novela e não consegui nem fazer um teste. Tempo pra ler o roteiro eu não tive. Duzentas e tantas páginas de Kleber Mendonça Filho assim, ó, pá, desse tamanho, como é que eu ia ler? Não tinha como”, contou ao programa Maria Vai Com os Outros, do Canal Uol.
Embora corrida, Alice se adaptou ao cronograma apertado e conseguiu filmar suas cenas em poucos dias. Ao chegar em Cannes, foi recebida com aplausos. "As pessoas começam a aplaudir, o Roberto [Diogenes] me cutuca e fala 'é pra você, viu?'. Eu fiquei chorando, chorando, chorando", disse.
