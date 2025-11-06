Namorado da mãe de Virginia Fonseca reage a acusações polêmicas: "Aqui não tem gigolô" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Danilo Sanfoneiro, namorado de Margareth Serrão, usou as redes sociais e rasgou o verbo em meio às críticas que passou a receber sobre o envolvimento com a mãe de Virginia Fonseca.

Através dos Stories do Instagram, o músico negou veemente os rumores de que estaria sendo bancado financeiramente pela companheira. "Pelo amor de Deus, gente. Eu trabalho para caramba. Não preciso de um centavo nem dela e nem de ninguém. O povo está falando que a Margareth me deu cirurgia, quiosque, iPhone etc… Pelo amor de Deus, gente", iniciou.

O namorado da mãe de Virginia Fonseca continuou: "Eu trabalho para caramba e não preciso de um centavo nem dela e nem de ninguém. A Margareth tem plenas condições de arrumar quem ela quiser sem estar gastando dinheiro", disse.

"Aqui não tem gigolô"

"Aqui não tem gigolô, não. Aqui é trabalhador mesmo", concluiu ele. Margareth, por sua vez, repostou a publicação de Danilo Sanfoneiro, e acrescentou: "Saco cheio desses haters. Arrasou, gato. A única coisa que te dou é carinho e amor. Sou privilegiada por ter um homem assim como você. Nunca deixou eu pagar um jantar", escreveu ela.

