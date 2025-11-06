Vera Fischer surpreende ao revelar que não tinha celular há alguns anos: "Não ligava para isso" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Vera Fischer abriu o jogo sobre como passou a incluir a tecnologia no seu cotidiano. A atriz, que possui quase 2 milhões de seguidores no Instagram, confessou que não possuía um celular há, pelo menos, cinco anos.

"Não ligava para isso"

"Passei a ter celular em 2020, acredita? Antes, eu não ligava para isso. Tinha horror, na verdade, porque achava que o aparelho escravizava as pessoas", iniciou ela, em entrevista ao jornal Extra. "E não deixa de ser verdade… Tem que andar com ele para todos os lugares. Eu tinha umas bolsinhas lindas, pequenininhas, mas o telefone não cabe ali", lamentou.

Para Vera Fischer, o uso de telefone fixo era sinônimo de praticidade. "As pessoas ligavam e deixavam suas mensagens (na secretária eletrônica). Se você queria, ligava de volta. Ou não. Hoje em dia, é considerado mal-educado não responder, né?", apontou.

A atriz veterana, por sua vez, entregou que utiliza emojis para trocar mensagens com fãs e admiradores na web. "Respondo com coração, borboleta, unicórnio, brilhinho… Meus fã-clubes gostam de me ver em fotos bem glamourosa e também em casa com meus dois gatinhos, sem filtro nem nada. Acho que meus seguidores confiam em mim, percebem que sou uma pessoa de verdade ali, e não uma deusa inatingível", disse.