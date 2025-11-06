InícioDiversão e Arte
Lançamento de 'GTA VI' é adiado para 19 de novembro de 2026

Até o momento, a data já foi adiada três vezes. Segundo a Rockstar, a espera se deve à melhorias que serão feitas no game

Lançamento da Rockstar é um dos mais aguardados para 2026 - (crédito: Reprodução/Rockstar Games)
A nova edição do popular videogame "Grand Theft Auto", "GTA VI", inicialmente prevista para o outono de 2025 e depois anunciada para a primavera, foi novamente adiada para 19 de novembro de 2026, anunciou nesta quinta-feira (6) a produtora Rockstar Games.

"Lamentamos adicionar um pouco mais de tempo àquilo que já foi uma longa espera, mas esses meses adicionais nos permitirão finalizar o jogo com o nível de conclusão que vocês esperam e merecem", disse a empresa em comunicado publicado nas redes sociais.

Nas transações eletrônicas após o fechamento da bolsa de Wall Street, por volta das 16h30 locais (18h30 de Brasília), os preços das ações da controladora da Rockstar Games, Take-Two Interactive, caíram 8%.

Por AFP
postado em 06/11/2025 19:16
