Grammy: onde assistir o anúncio dos indicados para o prêmio

As indicações mais aguardadas pelos fãs de música saem nesta sexta-feira (7/11). Com transmissão ao vivo, às 12h, no canal oficial do Grammy, os indicados para todas as categorias serão divulgados. A premiação será no dia 1º de fevereiro de 2026 na Crypto.com Arena, em Los Angeles.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Este ano, Sabrina Carpenter e Chappell Roan realizam o anúncio. Ambas levaram estatuetas para casa em 2025. Sabrina garantiu Melhor Álbum Vocal de Pop, com Short n' Sweet, e Melhor Performance Solo de Pop com o single Espresso. Já Chappell foi consagrada com o prêmio de Melhor Artista Revelação.

O Grammy possui quatro categorias principais: Gravação do Ano, Álbum do Ano, Canção do Ano e Melhor Artista Revelação. As produções selecionadas devem ter sido lançadas entre 31 de agosto de 2024 a 30 de agosto de 2025. Por conta do prazo, uma das queridinhas do prêmio ficará de fora. Taylor Swift lançou o novo disco, The life of a showgirl, em 3 de outubro de 2025 e não participa da premiação esse ano.

Em Gravação do ano, prêmio focado na produção musical, Bad Bunny com DeBí TiRAR MáS FOToS, Sabrina Carpenter com Manchild, Chappell Roan com The Subway, Lady Gaga com Abracadabra e Kendrick Lamar & SZA com Luther são alguns dos palpites. Já Música do ano,focada em composição, deve repetir alguns dos citados e também podem incluir That 's so true de Gracie Abrams e Ordinary de Alex Warren.

Em Álbum do ano, Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Lady Gaga e Kendrick Lamar também devem aparecer. Para Artista revelação, os destaques são Addison Rae, Alex Warren, Lola Young e Sombr podem fazer parte da lista.