Filme sobre Cássia Eller contará a trajetória da cantora no rock nacional

A produção mostrará da ascensão à fama à importância da família na vida de Cássia Eller

A vida e a carreira de Cássia Eller ganharão uma adaptação cinematográfica. Intitulado Cássia, o longa será comandado por Diego Freitas e produzido pela Migdal Filmes, responsável também por Caramelo, recente sucesso da Netflix. As gravações estão previstas para começar em 2026.

O projeto reúne ainda Bia Crespo e Fernando Bonassi na criação do roteiro, com coprodução da Diadorim Ideias e da H2O Produções, que também será responsável pela distribuição.

A narrativa acompanhará a jornada de Cássia desde os primeiros passos na música até sua consagração como um dos maiores nomes do rock brasileiro. O filme abordará também sua relação com a fama e o papel fundamental da família em sua vida. A artista morreu em 2001, aos 39 anos, vítima de um ataque cardíaco.

Além de Cássia, outro ícone da música nacional terá sua história retratada nas telonas: Roberto Carlos. O cantor será interpretado por Victor Medeiros, sob direção de Maurício Farias.