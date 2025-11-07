‘Vida mais suave’: como foram os primeiros dias de Bonner fora do JN - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Após quase três décadas à frente do Jornal Nacional, William Bonner, de 61 anos, iniciou uma nova fase longe da bancada. O jornalista, que se despediu do telejornal no dia 31 de outubro, revelou que a primeira coisa que fez foi desligar o alarme que o lembrava diariamente do compromisso profissional. "O mais frequente e desrespeitado", escreveu ele nas redes sociais, referindo-se ao aviso das 20h: "Ir para o estúdio."

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Música rejeitada por Anitta vira hit e disputa o Grammy 2026



Desde então, Bonner tem compartilhado momentos de tranquilidade, mostrando fotos da natureza e observações sobre pássaros. "Na terceira manhã [de férias], eu aprendi que o saí-amarelo do grupo flava frequenta comedouros com frutas maduras numa boa", contou aos seguidores.

Leia também: Adélia Sampaio é homenageada por seu legado no cinema pela Malala Filmes



A apresentadora Astrid Fontenelle brincou com o novo estilo do colega: "Já fazendo o Globo Repórter? Onde vivem, do que se alimentam…" Bonner assume oficialmente o programa em março de 2026, ao lado de Sandra Annenberg.

Em sua despedida, o jornalista explicou o motivo da mudança: "Se eu me dedicar não mais ao trabalho factual e sim às atualidades, a vida fica mais suave." Agora, ele celebra o tempo livre e o ritmo mais leve que sempre desejou.