Após denúncia, Millie Bobby Brown fala de laço de 'pai e filha' com David Harbour

Atriz, que começou na série com 10 anos, também falou sobre como é crescer em frente às câmeras - (crédito: Matt Winkelmeyer)

Apesar da suposta denúncia de assédio moral e bullying de Millie Bobby Brown contra David Harbour, a dupla apareceu lado a lado no tapete vermelho da première da quinta e última temporada de Stranger Things. Questionada no evento por um repórter, a atriz afirmou ter uma conexão de 'pai e filha' com o colega.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Obviamente tenho um laço muito especial com David, porque temos uma relação de pai e filha e fazemos todas as nossas cenas juntos", disse Brown ao Entertainment Tonight. "Você vê muito disso na quinta temporada."

A atriz de 21 anos também refletiu sobre seu relacionamento com o restante do elenco, que inclui a veterana Winona Ryder e o amigo próximo Noah Schnapp. "Tem sido muito especial ter David nesta jornada comigo, assim como a Winona e as 'crianças'. Fico muito honrada de ter interpretado a Onze e de ter conhecido tantas pessoas incríveis no caminho."

Brown, que começou na série com 10 anos, também falou sobre crescer em frente às câmeras, dizendo que toda a sua infância está "bem documentada" e disponível na Netflix - para quem ela também estrelou Enola Holmes, Donzela e The Electric State. "É algo muito honesto ter crescido diante dos olhos do público. Amo isso."

Os criadores de Stranger Things também comentaram a acusação de assédio contra Harbour, mas sem entrar em grandes detalhes. "Estamos fazendo isso há 10 anos com este elenco, e a este ponto eles são uma família e nos preocupamos profundamente com eles", disse o diretor Ross Duffer ao Hollywood Reporter.

Leia também: SZA quebra o silêncio sobre suposta treta com Nicki Minaj

A denúncia de Brown

De acordo com o Daily Mail, Brown teria acusado Harbour de assédio moral e bullying durante as gravações de Stranger Things. A Netflix, que não se manifestou sobre o caso, comandou uma investigação interna, cujos resultados não foram revelados até o momento. As acusações da atriz não envolviam nenhum tipo de assédio sexual.

Segundo uma fonte ouvida pelo tablóide, a Netflix não negar a acusação e a investigação seria uma comprovação de que elas de fato teriam acontecido. A empresa, no entanto, prefere focar na divulgação da temporada final de Stranger Things, um de seus primeiros sucessos mundiais originais.

A quinta temporada de 'Stranger Things'

Quase dez anos depois da estreia da série, Stranger Things chegará ao fim com sua quinta temporada. Os novos episódios mostram Mike (Finn Wolfhard), Onze (Milly Bobbie Brown), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Will (Noah Schnapp) e companhia tentando sobreviver em uma Hawkins altamente militarizada após os eventos do ano anterior. Enquanto isso, o vilão Vecna (Jamie Campbell Bower) se fortalece para tomar a superfície.

Tratado como o grande lançamento da Netflix em 2025, a quinta e última temporada de Stranger Things será lançada em três partes.

Os quatro primeiros episódios serão disponibilizados em 26 de novembro, enquanto os três seguintes serão adicionados em 25 de dezembro.

O capítulo final estreia em 31 de dezembro.