Instalação propõe experiência imersiva na Biblioteca Nacional

Visitantes são convidados a construir e desmontar sua própria versão de Brasília, com estímulo à leitura crítica do espaço urbano, mas também vínculo afetivo - (crédito: Vanessa Acioly)

Pensada a partir do desejo de apresentar a capital para crianças, a instalação De ver cidade: Brasília numa caixa de brincar, do coletivo Entrevazios, fica em cartaz na Biblioteca Nacional, deste sábado (8/11) a 21 de novembro. A obra propõe experiência sensorial com objetos que remetem à arquitetura de Brasília.

A instalação explora as quatro escalas do plano urbanístico de Lúcio Costa (bucólica, gregária, residencial e monumental) por meio de 20 blocos de tamanhos variados, acessíveis à altura e ao toque do público infantil, com proposta que “vai além do aspecto físico, estimulando a conexão afetiva com a cidade, por meio de memórias, cores, sons e texturas”, diz Luênia Guedes, integrante do coletivo Entrevazios e coordenadora da exposição.

“A ideia nasce também da vontade de trazer à tona os desejos e saberes das crianças em suas interações com a cidade, como elas são capazes de descobrir, experimentar e inventar brincadeiras com bancos, árvores, folhas, grama, terra, portas, escadas”, explica a artista Maysa Carvalho.



A exposição permanece aberta de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30, e, aos sábados e domingos, das 9h às 14h, com possibilidade de agendamento de grupos escolares e institucionais de segunda a sexta, sempre às 9h30 e às 14h30. A iniciativa conta com recursos da Política Nacional Aldir Blanc no DF, da Secretaria de Cultura.





Serviço:



De ver cidade: Brasília numa caixa de brincar, até 21 de novembro na Biblioteca Nacional. De segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19h30, e, aos sábados e domingos, das 9h às 14h.