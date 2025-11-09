Sophie Charlotte dá detalhes de dueto com Roberto Carlos

"Sempre tive essa vontade de ter um registro desse encontro. A minha surpresa veio com essa ligação do Roberto [falando] que faríamos a música para ser a trilha da novela", revelou Sophie - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Sophie Charlotte, a Gerluce de Três Graças, deu maiores detalhes do novo encontro com Roberto Carlos. A atriz fez um dueto com o cantor na nova versão de Proposta, para o casal Gerluce e Paulinho (Romulo Estrela) na trama de Aguinaldo Silva.

"Sempre tive essa vontade de ter um registro desse encontro. A minha surpresa veio com essa ligação do Roberto [falando] que faríamos a música para ser a trilha da novela", revelou Sophie.

"Foi tudo muito rápido: fui para o estúdio do Roberto, ele dirigiu a gravação… Não tenho palavras para agradecer", disse a atriz, que recebeu o convite do próprio Rei para fazer o dueto.

Não é a primeira vez que Sophie Charlotte e Roberto Carlos cantam juntos. O encontro deles aconteceu no Especial do Rei, em 2014, quando a atriz cantou Sua Estupidez, grande clássico do repertório do artista. No final do ano passado, ela reencontrou o artista ao lado de Dira Paes e Letícia Colin e cantaram no especial de fim de ano.

