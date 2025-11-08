InícioDiversão e Arte
Diversão e Arte

Grammy 2026: confira a lista de indicados em cada categoria

A contagem regressiva para o Grammy 2026 começou e, como de costume, a lista de indicados movimentou o cenário musical internacional

Grammy 2026: confira a lista de indicados em cada categoria - (crédito: Observatorio dos Famosos)
Grammy 2026: confira a lista de indicados em cada categoria - (crédito: Observatorio dos Famosos)

A contagem regressiva para o Grammy 2026 começou e, como de costume, a lista de indicados movimentou o cenário musical internacional. A relação completa foi divulgada nesta sexta-feira (7/11), em uma transmissão ao vivo pelo site oficial da Recording Academy, com a participação de artistas como Chappell Roan, Doechii, KAROL G, Lizzo, Nicole Scherzinger, Sabrina Carpenter e Sam Smith.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A cerimônia principal acontecerá no dia 1º de fevereiro de 2026, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, prometendo celebrar os maiores nomes da música mundial.

O destaque brasileiro ficou por conta de Caetano Veloso e Maria Bethânia, indicados ao prêmio de Melhor Álbum de Música Global com o projeto Caetano e Bethânia Ao Vivo. Já entre os artistas internacionais, Bad Bunny desponta como um dos favoritos com o álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, enquanto Kendrick Lamar, Lady Gaga e Sabrina Carpenter também figuram entre os nomes mais fortes da temporada.

Na edição anterior, Beyoncé brilhou ao conquistar o prêmio de Álbum do Ano com Cowboy Carter, e Kendrick Lamar levou Gravação e Canção do Ano com Not Like Us. Agora, novas apostas e veteranos disputam as 95 categorias da premiação mais prestigiada da indústria fonográfica.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Melhor Álbum Vocal de Pop

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Something Beautiful – Miley Cyrus

Mayhem – Lady Gaga

I’ve Tried Everything But Therapy (Parte 2) – Teddy Swims

 

Melhor Performance de Rock

Night Terror – Dream Theater

Lachryma – Ghost

Emergence – Sleep Token

Soft Spine – Spiritbox

Birds – Turnstille

 

Melhor Álbum de Rock

Private Music – Deftones

I Quit – Haim

From Zero – Linkin Park

Never Enough – Turnstille

Idols – Yungblud

Melhor Performance Solo de Pop

Daisies – Justin Bieber

Manchild – Sabrina Carpenter

Disease – Lady Gaga

The Subway – Chappell Roan

Messy – Lola Young

 

Melhor Álbum de R&B

Beloved – Giveon

Why Not More? – Coco Jones

The Crown – Ledisi

Escape Room – Teyana Taylor

Mutt – Leon Thomas

 

Melhor Álbum de Rap

Let God Sort ’Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Glorious – GloRilla

God Does Like Ugly – JID

GNX – Kendrick Lamar

Chromakopia – Tyler, The Creator

 Melhor Artista Revelação

Olivia Dean

Katseye

The Marías

Addison Rae

Sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

 

Produtor do Ano

Dan Auerbach

Blake Mills

Cirkut

Dijon

Sounwave

 

Compositor do Ano

Amy Allen

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Tobias Jesso Jr.

Laura Veltz

Álbum do Ano

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Swag – Justin Bieber

Man’s Best Friend – Sabrina Carpenter

Let God Sort ’Em Out – Clipse, Pusha T & Malice

Mayhem – Lady Gaga

GNX – Kendrick Lamar

Mutt – Leon Thomas

Chromakopia – Tyler, The Creator

 

Gravação do Ano

DtMF – Bad Bunny

Manchild – Sabrina Carpenter

Anxiety – Doechii

Wildflower – Billie Eilish

Abracadabra – Lady Gaga

Luther – Kendrick Lamar e SZA

The Subway – Chappell Roan

Apt. – Rosé, Bruno Mars

 

Música do Ano

Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

Luther – Kendrick Lamar, SZA

Manchild – Sabrina Carpenter

Wildflower – Billie Eilish

DtMF – Bad Bunny

Abracadabra – Lady Gaga

Anxiety – Doechii

Apt. – Rosé, Bruno Mars

Melhor Performance Pop Duo/Grupo

Defying Gravity – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Golden – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami (KPop Demon Hunters)

Gabriela – Katseye

APT. – Rosé, Bruno Mars

30 for 30 – SZA, Kendrick Lamar

 

Melhor Álbum de Música Urbana

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny

Mixteip – J Balvin

Ferxxo Vol x: Sagrado – Feid

Naiki – Nicki Nicole

EUB Deluxe – Trueno

Sinfónico (En Vivo) – Yandel

 

Melhor Álbum de Country Tradicional

Dollar a Day – Charley Crockett

American Romance – Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World – Willie Nelson

Hard Headed Woman – Margo Price

Ain’t In It For My Health – Zach Top

Melhor Álbum de Country Contemporâneo

Patterns – Kelsea Ballerini

Snipe Hunter – Tyler Childers

Evangeline vs. The Machine – Eric Church

Beautifully Broken – Jelly Roll

Postcard From Texas – Miranda Lambert

 

Melhor Álbum de Música Eletrônica/Dance

Eusexua – FKA Twigs

Ten Days – Fred Again..

Fancy That – PinkPantheress

Inhale / Exhale – Rüfüs Du Sol

F** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3* – Skrillex

 

Melhor Canção Escrita para Mídia Visual

As Alive As You Need Me To Be – Trent Reznor & Atticus Ross (Tron: Ares)

Golden – Guerreiras do K-pop

I Lied To You – Pecadores

Never Too Late – Elton John

Pale, Pale Moon – Pecadores

Pecadores – Pecadores

Melhor Álbum de Música Global

Sounds Of Kumbha – Sounds Of Kumbha

No Sign of Weakness – Burna Boy

Éclairer le monde – Light the World – Youssou N’Dour

Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live) – Shakti

Chapter III: We Return To Light – Anoushka Shankar feat. Alam Khan & Sarathy Korwar

Caetano e Bethânia Ao Vivo – Caetano Veloso e Maria Bethânia

 

Melhor Trilha Sonora para Mídia Visual

Devo – Devo

Live At The Royal Albert Hall – Raye

Relentless – Diane Warren

Music By John Williams – John Williams

Piece By Piece – Pharrell Williams

O post Grammy 2026: confira a lista de indicados em cada categoria foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 08/11/2025 12:43
SIGA
x