O ator André Dias, de 50 anos, emocionou os seguidores ao anunciar a morte do marido, o escritor Guillermo Gustavo Loyola Ruiz. Em uma publicação nas redes sociais, o artista escreveu: "Com profundo pesar, comunico a partida do amor da minha vida".
Conhecido por papéis como Groa em Segundo Sol e Patrício em Novo Mundo, André sempre manteve uma postura reservada sobre sua vida pessoal.
A cerimônia de despedida de Guillermo, autor do livro Perro, aconteceu na segunda-feira (10), em São Paulo. Nas redes, André recebeu inúmeras mensagens de apoio de amigos e colegas. "Muita força pra você e luz na passagem do Guillermo", disse Inez Vianna.
Reconhecido no teatro musical, André foi confortado por nomes como Sara Sarres, que escreveu: "Que vida linda e plena de amor ele teve ao seu lado". O ator agradeceu o carinho recebido neste momento difícil. O post Ator André Dias lamenta morte do marido; famosos consolam foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
