'Insônia' marca estreia de Louise, filha de Chico Science, em carreira solo

Voltar ao Recife, depois de nove anos em São Paulo, foi um estímulo à criação. “Me sentia estranhamente bloqueada”, aponta Louise, que é filha de Chico Science. Com o single Insônia, primeiro trabalho solo, ela pavimenta trajetória para a qual se diz pronta. “Estou segura para ser e fazer o que quero e não o que esperam que eu faça.”

O single, como define Louise, trata da “inquietude de um amor ansioso na madrugada”. A sonoridade revela influências do R&B e do trip hop (gênero eletrônico), como Portishead, Erykah Badu e Tricky, e carrega herança de trabalhos dos anos 1990. Na sequência, a artista pretende lançar um EP, cujo título é Notívaga.

“Acho que existe algo sobre estar ‘em casa’ que me deixa mais à vontade criativamente falando. Precisei fazer o caminho de volta pra entender melhor o que queria e me livrar dos medos que me travava”, conta LOUISE. Filha de Chico Science, ela se vê livre de “medos, julgamentos, e pressão” diante da importância que o pai teve no rock e na música brasileira.

Ainda adolescente, ela se apresentava com a banda de forró da mãe e do padrasto, até fazer uma pausa de quase uma década. De volta à música, integrou projetos como Afrobombas (Jorge Du Peixe), Coisinha (China + Mombojó) e Manguefonia, em homenagem ao movimento manguebeat.

Gravada no Estúdio Zelo, em Recife, Insônia tem produção de Barro e Guilherme Assis, mix e master de Guigo Berger e lançamento pelo selo Zelo, com distribuição Altafonte. A capa foi dirigida pela própria artista, com foto de João Alencar. Confira a faixa aqui.

