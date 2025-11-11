‘Os Donos do Jogo’: Série sobre o jogo do bicho alcança o Top 4 global da Netflix

‘Os Donos do Jogo’ acompanha a disputa entre quatro famílias rivais que dominam o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro - (crédito: Divulgação )

A nova série nacional da Netflix, Os Donos do Jogo, mergulha nas disputas entre quatro famílias rivais — Moraes, Guerra, Fernandez e Saad — que dominam o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro. Já na semana de estreia, a produção alcançou o Top 4 global da plataforma de streaming, com mais de 5,3 milhões de visualizações, tornando-se a segunda série de língua não inglesa mais assistida do período.

A trama acompanha a trajetória de Profeta (André Lamoglia), um jovem ambicioso que ascende nesse universo movido por poder, dinheiro e traição. Ao longo de oito episódios, lançados em 29 de outubro, a produção mistura luxo, violência e política, retratando os bastidores de um império que se equilibra entre a contravenção e o sonho da legalização dos jogos de azar.

Os Donos do Jogo também movimentou o debate sobre o retrato da contravenção no audiovisual brasileiro, com elogios à direção e críticas à romantização de figuras criminosas. A repercussão acerca de conteúdos culturais inspirados em fatos reais também foi impulsionada por Tremembé, da Prime Video, e a antologia Monstro, que revisita casos de assassinatos reais ocorridos nos Estados Unidos.

O elenco da série reúne nomes como Juliana Paes, Mel Maia, Giullia Buscacio, Chico Díaz e o cantor Xamã, sob direção de Heitor Dhalia (O Cheiro do Ralo e Serra Pelada). Os episódios combinam ritmo de thriller policial e estética cinematográfica para criar um retrato verossímil do crime organizado no país. Foi a partir de uma ampla pesquisa sobre o jogo do bicho, com entrevistas com fontes ligadas à segurança pública e à economia paralela do entretenimento, que a narrativa surgiu.

Apesar de ser uma obra de ficção, a série tem o pé na realidade. Como explicou Dhalia em entrevista à BBC Brasil, “não usamos nomes reais, mas o universo retratado existe e foi profundamente pesquisado”. O resultado é uma produção que equilibra tensão, erotismo e poder, consolidando a Netflix como uma das principais vitrines da teledramaturgia nacional.