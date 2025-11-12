Marcela Tomaszewski pede prisão de Dado: "A todo momento à disposição" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Diego Candido, advogado de Marcela Tomaszewski, anunciou nesta última terça-feira (11) que vai pedir uma medida protetiva a fim de assegurar a integridade física e emocional da modelo, além de solicitar a prisão preventiva de Dado Dolabella.

Em entrevista à revista Quem, o executivo detalhou: "Ela me chamou novamente, dizendo que queria denunciar [Dado por agressão]. Como já estávamos em contato, porque em nenhum momento deixamos de nos falar — eu sempre estava orientando e tentando convencê-la a denunciar — ela me perguntou se eu topava reassumir o caso e fazer a denúncia", iniciou.

"Disse que sim, que a todo momento eu estava à disposição e que iria ajudá-la. Não concordava com a decisão dela em não denunciar. Eu respeitava, mas não concordava", explicou o advogado de Marcela Tomaszewski. Segundo ele, no entanto, há uma dificuldade atual na solicitação de medida protetiva.

"Retorno agora para fazer a denúncia e encaminhar a medida protetiva, mas estamos com dificuldade, porque ela está fora do Brasil, e a delegada está exigindo a presença dela na delegacia. Acredito que isso só vá se resolver mesmo no final de semana, quando ela voltar agora [para o Brasil], dia 15 de novembro", declarou Diego.