Guerra de ex! Boninho rebate Narcisa Tamborindeguy com revolta

Boninho, diretor, nesta terça-feira (11), se manifestou em seu perfil nas redes sociais, sobre a polêmica entrevista da sua ex-mulher, a socialite Narcisa Tamborindeguy, no De Frente com Blogueirinha. Ela afirmou que ele nunca foi um bom pai para sua filha, Marianna.

"Tenho três filhos lindos — Marianna, Pedro e Isabella. Sempre estive e sempre estarei aqui para cada um deles. E eles sabem disso. Nunca tratei assuntos familiares em público e não pretendo começar agora. Mas toda essa exposição, tão desnecessária, acaba gerando consequências e se tornando dolorosa para todos os envolvidos", disparou.

O diretor do The Voice Brasil, no SBT, reclamou do sensacionalismo propagado pelas declarações polêmicas de Narcisa. "É por eles — pela minha família que amo e que foi envolvida de forma gratuita nessa situação — que peço respeito diante da leviandade do que foi dito. Do olhar editorial, maldoso e irresponsável de quem conduziu esse momento. Eu jamais faria algo assim. Com ninguém. Só desejo preservar meus filhos, minha família. Sigo tranquilo e em paz. E desejo que todos possam seguir assim também", reforçou.

Boninho é pai de Isabella, de 18 anos, fruto do seu relacionamento com a apresentadora Ana Furtado. Ele também é pai de Pedro Oliveira, de 30 anos, da relação com Kátia D’Ávila.

