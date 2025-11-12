Guina Santos lança single ‘Aurora’ e dá início ao primeiro EP

O cantor, compositor e instrumentista Guina Santos lança Aurora, primeiro single da carreira. A faixa, composta em homenagem à afilhada, mistura a delicadeza da MPB com arranjos de cordas e sopros e dá início ao primeiro EP do artista, noitemanhãrtarde. A faixa está disponível em todas as plataformas digitais.

“Há muitos anos, eu tenho uma troca muito rica com um artista plástico, que é meu grande amigo e compadre, pai da Aurora, Renato Rios”, conta o artista, “Depois que ela nasceu e o nome foi escolhido, eu resolvi compor e presentear o Renato com uma música, a princípio instrumental. O que aconteceu foi que a música veio inteira, com uma letra que celebrava a chegada da neném, mas que também era muito contemplativa sobre o amanhecer, e então me veio a vontade de criar essa suíte”.

A composição deu início ao álbum, que reflete os períodos do dia em quatro faixas. Nessa narrativa sonora, Guina buscou entender a energia que cada período lhe remetia: “Encontrei, na noite, a serenidade e, na tarde, uma espécie de saudade. Tudo isso foi levado em consideração em todas as etapas seguintes, na escolha de timbres, por exemplo”. O processo de produção também se baseou nas nuances visuais de cada momento, refletidas nos arranjos construídos em parceria com o maestro Rodrigo Morte.

Noitemanhãtarde será lançado em janeiro de 2026. “Podem esperar o mesmo esmero que tive, junto a todo mundo que trabalhou, com a música Aurora. Foi uma produção feita no detalhe. Todo mundo da equipe ficou muito orgulhoso”. Meio-dia, o próximo single, será lançado no dia 11 de dezembro.