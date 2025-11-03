Música de MC Ryan SP supera Lady Gaga e Michael Jackson no Spotify

A música Posso Até Não Te Dar Flores, parceria entre MC Ryan SP, MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, têm quebrado paradigmas a nível internacional, e já se tornou um verdadeiro marco no funk brasileiro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A faixa se tornou a primeira música totalmente em português a ocupar o ranking das 10 mais ouvidas do Spotify Global, além de ter sido a quarta por artistas brasileiros na história do serviço de streaming. Na mais recente atualização, houve uma média de 3,2 milhões de streams no período das últimas 24 horas, na 9ª posição.
Para se ter uma ideia, a música ficou à frente de hits mundiais, como Die With A Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, e até Trhiller, do saudoso cantor Michael Jackson (1958-2009).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Além disto, o sucesso de Posso Até Não Te Dar Flores simboliza o início de uma nova era, visto que é o primeiro lançamento em parceria com o selo Bololô Records, marca idealizada por MC Ryan SP, que estreou há poucos meses no mercado.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Ludmilla anuncia “Fragmentos”: o álbum mais ambicioso da carreira
- Diversão e Arte Os sete melhores filmes da história, eleitos por Quentin Tarantino
- Diversão e Arte Atriz cega de Caras e Bocas expõe preconceito que sofria nos bastidores
- Diversão e Arte Marina Ruy Barbosa conquista Web como Suzane em 'Tremembé'
- Diversão e Arte Morre Peter Watkins: conheça legado de vencedor do Oscar
- Diversão e Arte Lô Borges faz hemodiálise e segue traqueostomizado