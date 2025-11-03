Música de MC Ryan SP supera Lady Gaga e Michael Jackson no Spotify - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A música Posso Até Não Te Dar Flores, parceria entre MC Ryan SP, MC Meno K, MC Jacaré, DJ Japa NK e DJ Davi DogDog, têm quebrado paradigmas a nível internacional, e já se tornou um verdadeiro marco no funk brasileiro.

A faixa se tornou a primeira música totalmente em português a ocupar o ranking das 10 mais ouvidas do Spotify Global, além de ter sido a quarta por artistas brasileiros na história do serviço de streaming. Na mais recente atualização, houve uma média de 3,2 milhões de streams no período das últimas 24 horas, na 9ª posição.

Para se ter uma ideia, a música ficou à frente de hits mundiais, como Die With A Smile, de Lady Gaga e Bruno Mars, e até Trhiller, do saudoso cantor Michael Jackson (1958-2009).

Além disto, o sucesso de Posso Até Não Te Dar Flores simboliza o início de uma nova era, visto que é o primeiro lançamento em parceria com o selo Bololô Records, marca idealizada por MC Ryan SP, que estreou há poucos meses no mercado.