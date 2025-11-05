Lou Garcia lança segundo álbum de estúdio, 'Literalmente devaneios'

A cantora e compositora Lou Garcia lança Literalmente devaneios, segundo álbum de estúdio. Com 14 faixas, incluindo os singles Sinais e Sexta-feira, a artista explora as contradições e os conflitos humanos em uma variedade de ritmos, como o R&B, piseiro e pop eletrônico. O disco já está disponível em todas as plataformas digitais.

Enquanto ‘devaneio’ traz a ideia de distância da realidade para se perder em fantasias, ‘literalmente’ indica um fato verdadeiro. A combinação de duas palavras opostas no título da obra é o primeiro reflexo das dicotomias que caminham lado a lado no projeto. Para Lou Garcia, a escolha foi intuitiva: “O nome carrega a essência do álbum, que traz contradições. Sobre sentimentos que se afirmam e outros que se questionam, sobre o sol e a lua, a escuridão e a claridade. Eu queria trazer isso no título e a palavra ‘devaneio’ era muito forte para mim”.

Com ‘literamente’, a artista também brinca com a frase símbolo da geração Z — “literalmente eu” — que transmite o processo de produção do disco. “Sou alguém que devaneia muito e sente as emoções à flor da pele. Eu imagino muitas situações, mas também tento entender meus sentimentos, o que eu penso. E esse álbum também foi uma chance para eu me conhecer. Tem músicas com letras muito tristes, porque era aquele sentimento que eu estava sentindo”, explica a cantora, “É um álbum ‘literalmente eu’, porque eu vivo vários sentimentos dentro de mim, mesmo que opostos e contraditórios”.

Além dos contrastes, as faixas espelham um momento inspirador para a cantora, com letras vulneráveis e intensas. “Foi um processo de cura”, comenta Lou sobre o processo de produção do disco, ao lado de Donatto, Carolzinha, Breder, Iuri Rio Branco e Carla Sol. “Todos os artistas que eu amo acompanhar escrevem sobre a própria vida, e eu queria que os meus fãs também sentissem isso vindo de mim. Não tenho medo de expor as coisas que sinto, principalmente quando é para música”, acrescenta, “É na vulnerabilidade que as pessoas se conectam e entendem sua essência”.

E os fãs já podem comemorar. Para celebrar a era Literalmente devaneios, Lou Garcia confirma a turnê: “Queremos levar o álbum para outros lugares do Brasil e, como estou nessa nova fase, meu show vai ser bem diferente do que eu fazia antes. Quero ouvir as pessoas cantarem o disco com o coração”.

