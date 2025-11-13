Alexandre Carlo faz show para pacientes da Rede Sarah

O cantor Alexandre Carlo posou para uma foto reunido com a platéia no final do show - (crédito: Guilherme Felix /CB/DA Press )

O Teatro Sarah recebeu, na tarde desta quinta-feira (13/11), o cantor brasiliense Alexandre Carlo, da banda Natiruts. A apresentação faz parte do programa Arte e Reabilitação, que busca proporcionar momentos de cultura e lazer para pacientes em tratamento no hospital. O projeto foi idealizado pela presidente da Rede Sarah, Lúcia Braga.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Fabrício Capinejar recebe Ordem Nacional do Mérito Educativo nesta sexta



O vocalista começou a apresentação com um dos maiores sucessos da banda Natiruts, Beija flor. Durante o show, Carlo e os músicos que o acompanhavam entoaram diversos clássicos da banda brasiliense como Pérola negra, Você me encantou demais e Sorri, sou rei. Um dos pontos altos do show foi quando a plateia entrou em coro para cantar a música Liberdade pra dentro da cabeça.



















Ao final do show, os artistas agradeceram aos presentes e chegaram a se retirar do palco. No entanto, o público entoou um coro tão alto pedindo mais uma música, que os artistas tiveram que voltar e cantar a canção Quero ser feliz também, que foi cantada e aplaudida de pé.

Em entrevista ao Correio, o eterno vocalista do Natiruts destacou a importância que a música tem na vida das pessoas, para Alexandre essa modalidade da arte é essencial. “A música tem um poder de cura, de elevar as energias internas da nossa alma, aqui ela também é essencial. A ideia de trazer artistas para se apresentarem aqui é algo maravilhoso, e fico muito feliz de poder ter estado aqui hoje”, disse Carlo.

Além dos shows musicais, o Teatro Sarah também recebe peças de teatro e apresentações de dança. O espaço projetado pelo arquiteto João Filgueiras, conhecido como Lelé, já recebeu renomados artistas como Fernanda Montenegro, Caetano Veloso, Nando Reis, Zizi posse e tantos outros.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais Diversão e Arte Fabrício Capinejar recebe Ordem Nacional do Mérito Educativo nesta sexta

Fabrício Capinejar recebe Ordem Nacional do Mérito Educativo nesta sexta Diversão e Arte Atividades culturais: 34% citam custos como impeditivo à participação

Atividades culturais: 34% citam custos como impeditivo à participação Diversão e Arte Gabriê lança videoclipe de 'Astro rei', com mais de 30 mil visualizaçãoes