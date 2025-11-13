Gabriê lança videoclipe de 'Astro rei', com mais de 30 mil visualizaçãoes

Gabriê, cantora e compositora rondoniense, lança o videoclipe da música faixa Astro rei. Dirigido por Gabriel Uchida, o clipe transforma a cidade de Porto Velho em protagonista viva e traz um olhar íntimo ao cotidiano e beleza que cercam o estado de Rondônia, acompanhado de um retrato contemporâneo da cultura nortista. Com mais de 30 mil visualizações, o vídeo já está disponível no Youtube.

Ao colocar a paisagem do município como centro da narrativa, a artista revela: “Quis transmitir o sentimento de pertencimento e autoconfiança. Estamos em um momento crucial, onde o país se volta para a Amazônia e finalmente nos dá vez e voz. No entanto, ainda não sabem quem somos e/ou como vivemos”. E adiciona: “Minha intenção foi mostrar a beleza crua e real desse recorte amazônico urbano tão rico”.

O single se inspira nos becos, nos corpos e no movimento, além de reverenciar a personalidade solar, vibrante e calorosa do extremo norte brasileiro. “Astro rei significa pertencimento, identidade e celebração”, compartilha Gabriê. Na composição, a faixa incorpora a música pop, a nova MPB e o noiadence — ritmo original de Porto Velho. Para a cantora, a fusão é a expressão mais crua do que é o Norte e do que é Rondônia, mais especificamente. “Somos um grande mosaico cultural composto pelas raízes ribeirinhas, indígenas e de tantas outras culturas que recebemos aqui, por ser uma terra farta de oportunidades”, acrescenta.

O sucesso de Astro rei se reflete nos números. Atualmente, a música acumula 37 mil visualizações no Youtube e 2 mil reproduções no Spotify. “O sucesso [de Astro rei] tem me deixado muito feliz, ver as pessoas se sentindo representadas em cada imagem. Ao mesmo tempo, também vejo a receptividade do público do resto do Brasil e isso também me encanta. Nesses momentos, constato o quanto a música tem uma linguagem universal e é capaz de romper qualquer barreira geográfica. É um reconhecimento muito importante pra mim”.