Fabrício Capinejar recebe Ordem Nacional do Mérito Educativo nesta sexta

O escritor gaúcho, Fabrício Carpinejar, recebe, nesta sexta-feira (14/11), a Ordem Nacional do Mérito Educativo. Ele escreveu 53 livros, além ter mais de 20 prêmios literários, por isso, será agraciado com o prêmio da Ordem Nacional do Mérito Educativo, concedido pelo Governo Federal. O evento ocorrerá às 15h, no Palácio do Itamaraty e a medalha será entregue pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Carpinejar recebe a homenagem como reconhecimento pelos trabalhos como professor, pelo incentivo à leitura e por ensinar o pensamento crítico. Essa medalha é entregue a figuras importantes, estrangeiros, ou brasileiros, que contribuíram com a melhora do ensino nacional. Em suas produções literárias, Fabrício é conhecido por utilizar do afeto para combater a invisibilidade social e o bullying.

Criada em 1995, a Ordem Nacional do Mérito Educativo, é um agradecimento pelo trabalho feito na educação e faz parte das maiores honrarias concedidas no Brasil, ao lado das Ordens do Mérito Cultural e do Rio Branco. A insígnia da medalha tem a escritura Sapientia e Labor, que significa ‘Sabedoria e Trabalho’. Além da premiação, o evento também celebra 95 anos do MEC e terá a presença do ministro da Educação, Camilo Santana.

*Estagiário sob a supervisão de Severino Francisco