Atividades culturais: 34% citam custos como impeditivo à participação

Pesquisa mostra que hábitos virtuais de acesso à cultura superam os realizados presencialmente - (crédito: Pixabay)

Barreiras financeiras, insegurança e medo de violência são as principais razões que afastam os brasileiros de atividades culturais presenciais no Brasil, aponta a 6ª edição da pesquisa Hábitos Culturais, realizada pelo Observatório Fundação Itaú com apoio técnico do Datafolha.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Sabrina Carpenter vai viver nova Alice em musical

Segundo o levantamento, que ouviu 2.432 indivíduos, de 16 e 65 anos em todo o país, entre 11 e 26 de agosto, 34% dos entrevistados dizem que a questão financeira é o principal motivo para não participar de atividades do gênero, enquanto 31% apontam a insegurança e a violência como principal barreira para vivenciar eventos culturais.

Leia também: Sabrina Carpenter vai viver nova Alice em musical

A questão econômica é mais sensível para as mulheres (36%) do que para os homens (33%). O custo que mais afeta o acesso é o preço dos ingressos, segundo 22% dos respondentes, seguido pelo desembolso com transporte, apontado por 19%. A margem de erro máxima da pesquisa é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%.

Leia também: Wanessa Camargo celebra 25 anos de carreira com ‘Metamorfose’

Ainda de acordo com o levantamento, hábitos culturais virtuais superam os presenciais. As atividades culturais virtuais foram praticadas por 90% dos entrevistados nos últimos 12 meses, enquanto 84% declararam realizar atividades presenciais. As cinco principais atividades culturais realizadas pelos brasileiros nos últimos 12 meses foram ouvir música on-line (85%), assistir a filmes em plataforma de streaming (74%), assistir a séries on-line (70%), participar de eventos ao ar livre (61%) e ouvir podcasts (54%).