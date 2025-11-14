Virginia Fonseca revela reação inesperada dos filhos ao conhecerem Vini Jr.

Virginia Fonseca abriu o jogo e revelou como seus filhos, Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1, reagiram ao conhecer seu novo namorado, Vini Jr.
Em entrevista ao portal Gshow, durante o Leilão Galácticos, do casal Celina Locks e Ronaldo Nazário, a influenciadora detalhou a relação das crianças com o jogador do Real Madrid em viagem recente a Madri, na Espanha, onde ele mora atualmente.
"Cara, foi muito legal porque a Maria Alice já conhecia o Vini, né? Ela assiste um pouco de futebol. Então, quando eu tesava assistindo aos jogos, ela estava assistindo lá comigo. Então, já meio que conhecia", disse Virginia Fonseca.
"Eu pensei que ela ia ficar com vergonha quando visse ele pessoalmente, mas pelo contrário. Ela foi super nele, conversando, mostrando as coisas", contou ela. "A mesma coisa foi Maria Flor. O José ficou brincando. Então, as crianças gostaram bastante dele. Ele levou as crianças em dia de pula pula. Deu supercerto. Eu fiquei muito feliz por isso. Que é muito importante pra mim, né? Então, foi muito bom", declarou Virginia.