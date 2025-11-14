Virginia Fonseca revela como está sua relação com Leonardo após assumir namoro com Vini Jr.

Virginia Fonseca abriu o jogo sobre como anda a relação com o ex-sogro, Leonardo, após ter assumido o seu relacionamento com o jogador Vini Jr., meses depois da separação de Zé Felipe, em maio deste ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em entrevista ao portal Gshow, a influenciadora digital afastou quaisquer polêmica com o cantor sertanejo. "Nossa relação é muito maravilhosa, tudo maravilhoso, graças a Deus", enfatizou ela, que ainda aproveitou para justificar o motivo da sua ausência na festa de aniversário de Poliana Rocha, a ex-sogra.
"Não (vou), porque eu vou viajar. As crianças estão lá, porque ela pediu para levar as crianças, super deixei porque a nossa relação é maravilhosa. Até porque a gente tem os nossos bens mais preciosos, nossos três filhos, netos né?", disse Virginia Fonseca.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Rainha de bateria da Grande Rio, a apresentadora do SBT também falou da rotina corrida. "É muita felicidade pelo que faço, sabe? Amo o que faço. Sou muito grata", explicou.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Fabrício Capinejar recebe Ordem Nacional do Mérito Educativo nesta sexta
- Diversão e Arte Atividades culturais: 34% citam custos como impeditivo à participação
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (14/11)
- Diversão e Arte Sexo ou música? Pesquisa aponta a preferência da população
- Diversão e Arte Tyla brilha em estreia da turnê no Japão e viraliza com “CHANEL”
- Diversão e Arte Gabriê lança videoclipe de 'Astro rei', com mais de 30 mil visualizaçãoes