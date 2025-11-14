Virginia Fonseca revela como está sua relação com Leonardo após assumir namoro com Vini Jr. - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Virginia Fonseca abriu o jogo sobre como anda a relação com o ex-sogro, Leonardo, após ter assumido o seu relacionamento com o jogador Vini Jr., meses depois da separação de Zé Felipe, em maio deste ano.

Em entrevista ao portal Gshow, a influenciadora digital afastou quaisquer polêmica com o cantor sertanejo. "Nossa relação é muito maravilhosa, tudo maravilhoso, graças a Deus", enfatizou ela, que ainda aproveitou para justificar o motivo da sua ausência na festa de aniversário de Poliana Rocha, a ex-sogra.

"Não (vou), porque eu vou viajar. As crianças estão lá, porque ela pediu para levar as crianças, super deixei porque a nossa relação é maravilhosa. Até porque a gente tem os nossos bens mais preciosos, nossos três filhos, netos né?", disse Virginia Fonseca.

Rainha de bateria da Grande Rio, a apresentadora do SBT também falou da rotina corrida. "É muita felicidade pelo que faço, sabe? Amo o que faço. Sou muito grata", explicou.