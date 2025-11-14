Pocah abre o jogo pela primeira vez sobre fim do noivado com Ronan Souza - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Pocah usou as redes sociais nesta última quinta-feira (13/11), e quebrou o silêncio sobre o término do noivado com Ronan Souza, com quem esteve por seis anos.

Através dos Stories do Instagram, a cantora lamentou o vazamento da informação do rompimento da união antes de ter sido preparada por ela. "Infelizmente, a informação vazou antes de eu estar preparada para falar sobre isso publicamente", iniciou.

Pocah confirmou, por sua vez, que o relacionamento com Ronan Souza teve fim. "Mas sim… o Ronan e eu seguimos agora por caminhos diferentes. Foram 6 anos de história, aprendizado e parceria. Seguimos amigos, e sempre seremos a família da nossa Toyah. Agradeço de coração por todas as mensagens de carinho e respeito nesse momento", disse.

A cantora e o empresário estavam juntos desde 2019. Naquele ano, o empresário também viveu um romance com Anitta, meses após o fim do casamento da cantora com Thiago Magalhães. Dois anos depois, ele pediu a mão da ex-BBB em casamento durante o programa Mais Você, da Globo.