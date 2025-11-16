InícioDiversão e Arte
Diversidade embala festa do Complexo Fora do Eixo neste domingo (16/11)

Programação de hoje tem Tonzão à frente dos shows no Complexo Fora do Eixo com romantismo, swing e energia

Tonzão é atração principal do Complexo Fora do Eixo - (crédito: Divulgação)
Hoje, o Complexo Fora do Eixo recebe Tonzão, ex-integrante do grupo Os Hawaianos, e os DJs Kasais, Kacá e Gustavo Machado para apresentação às 20h no SAAN, quadra 1.

Para o dia de shows, Henrique Japa, sócio do Complexo Fora do Eixo, diz que a produção do evento procurou montar "uma grade que combina romantismo, swing e energia". "A escolha de artistas como Tonzão, Kasais, Kacá e Gustavo Machado foi feita para oferecer uma noite que agradasse tanto quem busca um som mais emotivo quanto quem procura dançar e curtir até o final da programação", explica. 

A escolha por Tonzão se deu graças ao clima festivo proposto para o encerramento do evento, que, desde quinta-feira, vem promovendo shows de variados ritmos musicais. Os DJs foram selecionados pelo perfil complementar ao cantor, criando uma continuidade de ritmos durante a noite.

Tonzão iniciou a carreira como dançarino do grupo carioca de funk Os Hawaianos, e, em 2011, seguiu carreira solo no gospel. Em 2022, o quarteto se reuniu novamente para o lançamento do sucesso Desenrola, bate, joga de ladin, com L7nnon, e chegou ao fim definitivo no ano seguinte, 2023.

A variedade de ritmos da carreira de Tonzão estará presente no show, com repertório, diz o cantor, "que vai de músicas que fazem parte do mainstream até as mais nichadas" para contemplar a diversidade do público do Complexo Fora do Eixo. Músicas de outros gêneros musicais também foram adaptadas para o pagode, com "pagonejo", "pagofunk" e até calypso inclusos. 

O show tem duração de mais de duas horas, com 85 músicas no total. O mais importante durante o processo de seleção das canções foi garantir que todos os gostos fossem incluídos. "Já tocamos há um bom tempo na noite, então o critério foi, além do nosso DNA musical, entender o que o público consome, no geral, para que todos ouçam pelo menos uma música que conheçam e toque o coração", afirma Tonzão. 

Complexo Fora do Eixo

Com Tonzão e os DJs Kasais, Kacá e Gustavo Machado. Hoje, às 20h, no SAAN, quadra 1. Ingresso a partir de R$20, à venda no site Sympla. 

*Estagiária sob supervisão de Severino Francisco

 

Por Júlia Costa
postado em 16/11/2025 08:00
