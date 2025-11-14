Tyler, The Creator integrará elenco do 'Fortnite' em nova temporada

A Epic Games revelou, nesta sexta-feira (14/11), por meio de um trailer nas redes sociais, que Fortnite vai receber a presença do rapper Tyler, The Creator. Com várias referências ao artista, o vídeo mostra uma skin inspirada em St. Chroma, do álbum Chromakopia, e outra baseada nos primeiros anos de carreira do músico, ao lado do grupo Odd Future.
FULL TYLER THE CREATOR x FORTNITE TRAILER pic.twitter.com/F9PyDun12y— HYPEX (@HYPEX) November 14, 2025
- Leia Mais: Quais serão os jogos nomeados para o The Game Awards 2025? Confira os palpites do Correio
O traje Tyler, The Creator, também disponível na versão animada, e o traje CHROMAKOPIAN, alternativa Sepia disponível, podem ser adquiridos na loja do jogo. Além das roupas, outros cosméticos temáticos de Tyler, The Creator também chegaram à loja:
-
2 Acessórios para as Costas
-
Gesto Lil’ Golf Cart
-
Gesto Thought I Was Dead
-
Rastro de Fumaça CHROMA
-
2 Envelopamentos
-
2 Instrumentos (Microfone, Bateria)
- Leia Mais: Marvel Rivals anuncia 5ª temporada encabeçada pelo casamento de Gambit e Vampira
Os hits de Tyler, The Creator também serão incluídos nas Músicas do Fornite, com três títulos:
-
EARFQUAKE
-
Ring Ring Ring
-
Sticky
As roupas entrarão na loja digital às 19h desta sexta-feira (14/11), quando o ambiente virtual irá resetar as opções.
Fortnite está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Android e IOS.
