Tyler, The Creator integrará elenco do 'Fortnite' em nova temporada

O rapper chega nessa sexta-feira (14/11) ao battle royale da Epic Games - (crédito: Reprodução/Epic Games)

A Epic Games revelou, nesta sexta-feira (14/11), por meio de um trailer nas redes sociais, que Fortnite vai receber a presença do rapper Tyler, The Creator. Com várias referências ao artista, o vídeo mostra uma skin inspirada em St. Chroma, do álbum Chromakopia, e outra baseada nos primeiros anos de carreira do músico, ao lado do grupo Odd Future.

FULL TYLER THE CREATOR x FORTNITE TRAILER pic.twitter.com/F9PyDun12y — HYPEX (@HYPEX) November 14, 2025

O traje Tyler, The Creator, também disponível na versão animada, e o traje CHROMAKOPIAN, alternativa Sepia disponível, podem ser adquiridos na loja do jogo. Além das roupas, outros cosméticos temáticos de Tyler, The Creator também chegaram à loja:

2 Acessórios para as Costas

Gesto Lil’ Golf Cart

Gesto Thought I Was Dead

Rastro de Fumaça CHROMA

2 Envelopamentos

2 Instrumentos (Microfone, Bateria)

Os hits de Tyler, The Creator também serão incluídos nas Músicas do Fornite, com três títulos:

EARFQUAKE

Ring Ring Ring

Sticky

As roupas entrarão na loja digital às 19h desta sexta-feira (14/11), quando o ambiente virtual irá resetar as opções.

Fortnite está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Android e IOS.