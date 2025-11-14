InícioDiversão e Arte
Tyler, The Creator integrará elenco do 'Fortnite' em nova temporada

Depois dos 'Simpsons' entrarem na nova temporada de 'Fortnite', chegou a vez do rapper participar do jogo

O rapper chega nessa sexta-feira (14/11) ao battle royale da Epic Games - (crédito: Reprodução/Epic Games)

A Epic Games revelou, nesta sexta-feira (14/11), por meio de um trailer nas redes sociais, que Fortnite vai receber a presença do rapper Tyler, The Creator. Com várias referências ao artista, o vídeo mostra uma skin inspirada em St. Chroma, do álbum Chromakopia, e outra baseada nos primeiros anos de carreira do músico, ao lado do grupo Odd Future.

O traje Tyler, The Creator, também disponível na versão animada, e o traje CHROMAKOPIAN, alternativa Sepia disponível, podem ser adquiridos na loja do jogo. Além das roupas, outros cosméticos temáticos de Tyler, The Creator também chegaram à loja:

  • 2 Acessórios para as Costas

  • Gesto Lil’ Golf Cart

  • Gesto Thought I Was Dead

  • Rastro de Fumaça CHROMA

  • 2 Envelopamentos

  • 2 Instrumentos (Microfone, Bateria)

Os hits de Tyler, The Creator também serão incluídos nas Músicas do Fornite, com três títulos:

  • EARFQUAKE

  • Ring Ring Ring

  • Sticky

As roupas entrarão na loja digital às 19h desta sexta-feira (14/11), quando o ambiente virtual irá resetar as opções. 

Fortnite está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox One Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC, Android e IOS.

Khalil Santos

Repórter Júnior

Formado em jornalismo pelo Instituto de Ensino Superior de Brasília (IESB). Atua desde 2022 como repórter multimídia do Correio Braziliense, o primeiro jornal de Brasília. Participou de coberturas importantes como as eleições de 2022 e

Por Khalil Santos
postado em 14/11/2025 23:55
