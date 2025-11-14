Brasília recebe o 3º Asas do Rock com shows, arte e turismo cultural

O Asas do Rock está de volta e promete fazer Brasília pulsar mais uma vez! Em sua 3ª edição, o festival acontece neste domingo (16/11), das 10h às 17h, no Eixão Norte (altura da 204 Norte).

A proposta segue firme: integrar música, inclusão e turismo cultural, transformando o Eixão em um verdadeiro palco a céu aberto para celebrar o rock, a diversidade e o espírito brasiliense.

A programação começa com uma visita guiada à Torre de TV, um dos pontos mais emblemáticos da Rota Brasília Capital do Rock. Inaugurada em 1967, a Torre é cenário de encontros e histórias que ajudaram a consolidar a cidade como uma das capitais do rock nacional. Durante o tour, o público mergulha na trajetória musical de Brasília, conhecendo curiosidades, bastidores e personagens que marcaram gerações. As inscrições para a visita à Torre de TV – Rota Brasília Capital do Rock podem ser feitas pelo link.

Em seguida, o som toma conta do Eixão com uma sequência de shows autorais que representam o melhor da cena local. Sobem ao palco: Dom Macarius, Sun Garden, Sem Fuga BSB, Aquele Eu, Brazilian Blues Band e alunos da School of Rock, projeto que incentiva a formação de novas gerações de músicos de rock em Brasília.

Nos intervalos, o DJ C;N;X assume os pick-ups e garante a vibe do festival, mantendo o público em sintonia com o clima do rock brasiliense.

Mais do que um evento musical, o Asas do Rock é uma experiência coletiva que abraça a inclusão, a arte independente e o convívio familiar. O festival oferece brinquedoteca, oficinas inclusivas, espaço pet e área de artesanato, reafirmando seu compromisso com o acesso democrático à cultura e a valorização da produção local.

Cuidado masculino

Nesta edição, o evento também apoia a campanha do Novembro Azul, reforçando a importância do cuidado masculino e da prevenção. Em meio ao som, à arte e à celebração, o Asas do Rock convida o público a refletir sobre atitude, bem-estar e autocuidado — porque se cuidar também é um ato de coragem.

O Asas do Rock – 3ª Edição é gratuito e de classificação livre, e representa um convite para quem acredita na arte como força de transformação, celebração coletiva e identidade cultural de Brasília.

A realização é da Somos 61 e Eixo Tur Integrativo, com apoio da Secretaria de Turismo do DF (SETUR) e Setorial Cultura Rock.

SERVIÇO

Festival Asas do Rock – 3ª Edição 2025

Data: Domingo, 16 de novembro de 2025

Visita guiada: Torre de TV de Brasília – Eixo Monumental

Shows: Eixão Norte – altura da 204 Norte, Brasília/DF

Horário: 10h às 17h

Inscrições para a visita à Torre de TV - Rota Brasília Capital do Rock

https://bit.ly/asasdorock-visitarotarock