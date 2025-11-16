Na novela das 21h, Rodrigo Garcia cai nas graças do público com mais um vilão

Um dos personagens que têm chamado atenção na novela Três Graças, às 21h na TV Globo, é o chefe da segurança do empresário Santiago Feretti (Murilo Benício). O intérprete de Macedo pode parecer um rosto diferente para o grande público, mas Rodrigo Garcia é um ator veterano na televisão.

O ator nordestino estreou na Globo como o capanga Jurandir, de Onde nascem os fortes (2018), deu vida ao marido abusivo de Isis Valverde em Amor de mãe (2019), interpretou o traficante Beto de Onde está meu coração (2021), atuou como o porteiro Elvis da primeira temporada da série Os outros (2023), fez uma participação mais que especial em Volta por cima, no ano passado, como o contraventor Baixinho, filho de Violeta (Isabel Teixeira) e, neste ano, pôde ser visto como o cangaceiro Hildebrando Cheiroso em Guerreiros do sol, no Globoplay.

“Cheiroso é um personagem lindo de coração e puro — para alegria da minha mãe, que esperava por esse personagem bondoso depois de inúmeros vilões”, declara Rodrigo, que retorna, agora no horário nobre, ao posto que, por algum motivo que ele não sabe explicar, marcou a sua trajetória no audiovisual. “Na Globo, esse tipo ficou mais evidente, mas eu fiz muitos bonzinhos em outros projetos.”

Por enquanto, Garcia não sabe muito sobre a jornada de Macedo na novela assinada por Aguinaldo Silva, Virgilio Silva e Zé Dassilva. Mas adianta que há a possibilidade de um romance com a executiva Xênica, personagem de Carla Marins.

“Um romance sempre humaniza”, conclui o recifense, que despontou para o sucesso no acalmado longa Tatuagem, de Hilton Lacerda, no qual contracenou com Irandhir Santos e Jesuíta Barbosa.





Brasília

Em entrevista ao Correio, Rodrigo Garcia lembrou sua história com a capital federal. Ele foi um dos protagonistas da minissérie Mil dias — A saga da construção de Brasília, exibida pelo History Channel em 2018, que conta, em quatro episódios, as histórias dos personagens que criaram Brasília. O foco é nos pioneiros e na construção de um sonho. O pernambucano foi um desses personagens principais, o engenheiro Mauro.

"Adoro essa serie. Acho difícil a mistura de documentário com drama, mas Mil dias faz isso com boa qualidade. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre Brasília além dos noticiários. Estudei tudo para fazer a série e o próprio roteiro me ensinou muita coisa", comentou, elogiando a capital e elegendo o Parque Água Mineral como seu oásis.