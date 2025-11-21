InícioDiversão e Arte
Um corre pela vitória: personagem de Glen Powell quer salvar a família

Uma gincana que esmaga a sanidade do personagem central de Glen Powell é retratada em O sobrevivente

Glen Powell arrisca a vida, no personagem de O sobrevivente - (crédito: Ross Ferguson/ PARAMOUNT PICTURES)
Glen Powell arrisca a vida, no personagem de O sobrevivente - (crédito: Ross Ferguson/ PARAMOUNT PICTURES)

Depois de amplo sucesso com o longa Assassino por acaso, o ator Glen Powell encara o reverso da moeda, com o longa O sobrevivente, derivado de livro de Stephen King. Nada por acaso, ele vira se torna voluntário para reality, de gigante audiência, em que predares caçam os participantes que entregam a vida, em troca de dinheiro. O filme tem roteiro de Michael Bacall, escrito ao lado do diretor Edgar Wright, conhecido pelos longas Em ritmo de fuga (com Ansel Elgort) e Scott Pilgrim contra o mundo.

O novo filme conta com Colman Domingo, William H. Macy e Michael Cera, além de Sean Hayes (da série Will & Grace). Estrelado, há quase 40 anos, por Arnold Schwarzenegger, sob o título The Running Man, o mesmo material que revela a perseverança e a coragem do personagem Ben é recauchutado, no novo filme, por Edgar Wright. Impressões sociais e políticas prometem se projetar na fita.

Há persuasão da parte do produtor Dan Killian (Josh Brolin) junto a Ben para que, munido de dinheiro, ele consiga salvar a adoecida filha doente e transformar a pobreza que ronda a família. Ameaçado por assassinos profissionais, por 30 dias, em rede nacional, Ben, entre um esquema de manipulações da mídia, faz a audiência disparar, e se torna favorito do público.

Ricardo Daehn

Repórter e crítico

Repórter e crítico de cinema do Correio, há 28 anos, fica na sala até o fim, para fazer valer todo e qualquer ingresso. Regido por Júpiter e por avaliações em três pês: público, proposta da obra e ponderação.

Por Ricardo Daehn
postado em 21/11/2025 07:02
