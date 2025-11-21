Um corre pela vitória: personagem de Glen Powell quer salvar a família

Depois de amplo sucesso com o longa Assassino por acaso, o ator Glen Powell encara o reverso da moeda, com o longa O sobrevivente, derivado de livro de Stephen King. Nada por acaso, ele vira se torna voluntário para reality, de gigante audiência, em que predares caçam os participantes que entregam a vida, em troca de dinheiro. O filme tem roteiro de Michael Bacall, escrito ao lado do diretor Edgar Wright, conhecido pelos longas Em ritmo de fuga (com Ansel Elgort) e Scott Pilgrim contra o mundo.

O novo filme conta com Colman Domingo, William H. Macy e Michael Cera, além de Sean Hayes (da série Will & Grace). Estrelado, há quase 40 anos, por Arnold Schwarzenegger, sob o título The Running Man, o mesmo material que revela a perseverança e a coragem do personagem Ben é recauchutado, no novo filme, por Edgar Wright. Impressões sociais e políticas prometem se projetar na fita.

Há persuasão da parte do produtor Dan Killian (Josh Brolin) junto a Ben para que, munido de dinheiro, ele consiga salvar a adoecida filha doente e transformar a pobreza que ronda a família. Ameaçado por assassinos profissionais, por 30 dias, em rede nacional, Ben, entre um esquema de manipulações da mídia, faz a audiência disparar, e se torna favorito do público.

