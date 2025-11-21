MC Mirella usa emoji minúsculo para esconder parte do corpo

Reconhecida como uma das brasileiras mais populares e bem pagas da Privacy, Mirella tem investido cada vez mais em conteúdos sensuais para seu público - (crédito: Reprodução/X)

MC Mirella voltou a causar nas redes sociais ao publicar uma foto totalmente nua, usando apenas um top preto levemente abaixado. Para divulgar seu perfil em plataformas de conteúdo adulto, a funkeira utilizou um emoji minúsculo para cobrir as partes íntimas. A legenda da publicação foi direta: "Vale a pena ver completo no meu site AGORA, assinou liberou", avisou ela aos seguidores, deixando claro que o conteúdo completo está disponível sem censura.

Reconhecida como uma das brasileiras mais populares e bem pagas da Privacy, Mirella tem investido cada vez mais em conteúdos sensuais para seu público. A imagem ousada, com estética provocativa e iluminação que valoriza suas curvas, foi feita estrategicamente para atrair novos assinantes e manter a atenção dos já fiéis. A artista, que sempre teve uma relação intensa com as redes sociais, não economiza na sensualidade para fortalecer sua presença nas plataformas de conteúdo adulto.

Nos comentários, os fãs foram ao delírio. "A maior que nós temos", escreveu um seguidor empolgado. Outro comentou: "Sem condições, você é perfeita demais". Houve também quem brincasse com o tamanho do emoji usado para cobrir a região íntima: "Esse emoji tá passando fome, hein", disse um usuário, arrancando risadas dos demais.

Com milhões de seguidores e um público engajado, Mirella mostra que sabe usar o próprio corpo como ferramenta de trabalho — e tem colhido os frutos disso com números impressionantes de faturamento e alcance.

