Roger Mello e Felipe Cavalcante lançam o romance ‘U-507’ neste domingo

Livro tem como ponto de partida o fato histórico que colocou o Brasil na Segunda Guerra Mundial

Roger Mello lança novo livro, ilustrado por Felipe Cavalcante, neste domingo (23/11) - (crédito: Divulgação)

A Livraria Porão, na Asa Norte, recebe o escritor Roger Mello e o ilustrador Felipe Cavalcante, neste domingo (23/11), às 16h. Premiados em 2019 com o Jabuti (Projeto Gráfico), a dupla lança o mais recente livro, U-507. O romance leva o nome do submarino alemão que atacou embarcações brasileiras no litoral do Nordeste. O fato histórico motivou a entrada do Brasil na Segunda Guerra, junto aos Aliados. 

"Na lente do periscópio, o nome Baependy atravessa o corpo do navio como uma palavra cruzada. O U-507 é todo ouvidos, e todos os ouvidos dele ouvem o que parece ser uma festa. Muitas vozes a bordo do Baependy. E a música e a música e a música", diz trecho da obra.

Nascido em Brasília, Roger Mello venceu em 2014 o Prêmio Hans Christian Andersen, considerado o “Nobel” da literatura infantojuvenil. Ele é tio de Felipe Cavalcante, com o qual trabalhou nos livros Clarice, que foi premiado, além do Jabuti, com o Prêmio FNLIJ, da Bienal de Design e do White Ravens, da Biblioteca Internacional da Juventude de Munique.

Serviço


Lançamento de U-507, de Roger Mello e Felipe Cavalcante, na Livraria Porão (405 Norte), neste domingo (23/11), às 16h.


postado em 20/11/2025 16:09
