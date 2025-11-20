Roger Mello e Felipe Cavalcante lançam o romance ‘U-507’ neste domingo

A Livraria Porão, na Asa Norte, recebe o escritor Roger Mello e o ilustrador Felipe Cavalcante, neste domingo (23/11), às 16h. Premiados em 2019 com o Jabuti (Projeto Gráfico), a dupla lança o mais recente livro, U-507. O romance leva o nome do submarino alemão que atacou embarcações brasileiras no litoral do Nordeste. O fato histórico motivou a entrada do Brasil na Segunda Guerra, junto aos Aliados.
"Na lente do periscópio, o nome Baependy atravessa o corpo do navio como uma palavra cruzada. O U-507 é todo ouvidos, e todos os ouvidos dele ouvem o que parece ser uma festa. Muitas vozes a bordo do Baependy. E a música e a música e a música", diz trecho da obra.
Nascido em Brasília, Roger Mello venceu em 2014 o Prêmio Hans Christian Andersen, considerado o “Nobel” da literatura infantojuvenil. Ele é tio de Felipe Cavalcante, com o qual trabalhou nos livros Clarice, que foi premiado, além do Jabuti, com o Prêmio FNLIJ, da Bienal de Design e do White Ravens, da Biblioteca Internacional da Juventude de Munique.
Serviço
Lançamento de U-507, de Roger Mello e Felipe Cavalcante, na Livraria Porão (405 Norte), neste domingo (23/11), às 16h.