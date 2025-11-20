Com enredo sobre maternidade e intrigas, All her fault faz sucesso na internet

Em um thriller eletrizante, a história de All her fault — traduzido livremente como ‘a culpa toda é dela’ — a nova minissérie da Peacock se inicia quando Marissa Irvine (Sarah Snook) vai buscar o filho, Milo, na casa de um colega da nova escola, porém, quando chega no endereço indicado, ela não reconhece a mulher que abre a porta. Assim começa um dos maiores pesadelos de qualquer mãe: o filho dela está desaparecido, e Marissa não tem ideia do paradeiro da criança.



Baseado no livro homônimo de Andrea Mara, que também não foi publicado no Brasil, a série aborda relações de amizade, matrimoniais e parentais à medida que as investigações sobre Milo avançam e o suspeito pode estar mais próximo do que os pais da criança imaginavam. Além de Sarah Snook, vencedora do Emmy pelo papel de Shiv Roy em Succession, o elenco dos episódios ainda inclui nomes como Jake Lacy, Dakota Fanning, Michael Peña, Jay Ellis, Abby Elliott e Sophia Lillis.

A série tem recebido comparações aos enredos de Big little lies e Pequenos incêndios por toda parte, pois explora as complicadas dinâmicas dos ricos moradores dos subúrbios, agora ambientado em Dublin. Mesmo gerando diversas discussões nas redes sociais, os episódios tiveram críticas mistas da crítica especializada e do público. A produção estreou no dia 6 de novembro nos Estados Unidos, mas ainda não há previsão de estreia no Brasil.