InícioDiversão e Arte
Séries

Nova série da Netflix terá Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa

Produção, que ainda não tem data de estreia prevista, começou a ser gravada esta semana no Rio de Janeiro

Nova série da Netflix é estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann, Nanda Costa e José de Abreu - (crédito: Marcos Serra Lima / Netflix)
Nova série da Netflix é estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann, Nanda Costa e José de Abreu - (crédito: Marcos Serra Lima / Netflix)

Estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann, Nanda Costa e José de Abreu, a gravação da nova série da Netflix, ainda sem título, teve início nesta semana no Rio de Janeiro. O projeto tem produção de Mauro Mendonça Filho, que já trabalhou em Verdades Secretas, Dupla Identidade e Toma Lá, Dá Cá; Gabriela Amaral Almeida e Daniela Carvalho são as diretoras. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A trama conta a história de Lúcia (Marieta Severo) e Maíra (Alice Wegmann), mãe e filha da elite carioca que têm uma relação turbulenta. Quando as duas encontram Irina (Nanda Costa) e Bóris (José de Abreu), se veem rodeadas de segredos, traições e mistérios.

A produção, que ainda não tem data prevista de estreia, foi criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, que também é roteirista-chefe. Completam o elenco Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 19/11/2025 16:20
SIGA
x