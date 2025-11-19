Nova série da Netflix terá Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costa

Nova série da Netflix é estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann, Nanda Costa e José de Abreu - (crédito: Marcos Serra Lima / Netflix)

Estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann, Nanda Costa e José de Abreu, a gravação da nova série da Netflix, ainda sem título, teve início nesta semana no Rio de Janeiro. O projeto tem produção de Mauro Mendonça Filho, que já trabalhou em Verdades Secretas, Dupla Identidade e Toma Lá, Dá Cá; Gabriela Amaral Almeida e Daniela Carvalho são as diretoras.

A trama conta a história de Lúcia (Marieta Severo) e Maíra (Alice Wegmann), mãe e filha da elite carioca que têm uma relação turbulenta. Quando as duas encontram Irina (Nanda Costa) e Bóris (José de Abreu), se veem rodeadas de segredos, traições e mistérios.

A produção, que ainda não tem data prevista de estreia, foi criada por Diane Maia e Mirna Nogueira, que também é roteirista-chefe. Completam o elenco Felipe Camargo, Luciana Paes, Laila Garin, Rui Ricardo Diaz, Heloisa Jorge, Allan Souza Lima, Jonas Bloch, Giovanna de Jesus, José Mata, Thiago Justino, Hamilton Dias, Laura Vick, Yanna Lavigne e Rosanna Viegas.