Taguatinga recebe monólogo sobre saúde mental nesta segunda (24/11)

Nesta segunda-feira (24/11), às 15h e 20h, o Sesc Paulo Autran, em Taguatinga, será palco do espetáculo Hilário. O monólogo é protagonizado pelo ator Ricardo César e tem a saúde mental como tema principal. O evento é livre para todos os públicos e tem entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: MC Mirella usa emoji minúsculo para esconder parte do corpo

Hilário é inspirado na história de um catador de objetos descartados, morador de Águas Lindas (GO). O monólogo dá voz a um personagem que foi vítima de hostilidade e exclusão, e aborda estigmas, escuta e pertencimento. O espetáculo busca discutir o rótulo de “louco” e aproximar a discussão sobre saúde mental do cotidiano urbano.

Leia também: Bella Campos surge deslumbrante durante férias: "Feliz no simples"

O monólogo estrelado por Ricardo César é dirigido por Nei Cirqueira e conta com a dramaturgia de Bruno Estrela. O espetáculo passou pela Praça do Relógio e pelo teatro CEMTNORTE, e dialoga com o legado de humanização no cuidado da saúde mental, deixado por Nise da Silveira.

Leia também: Isabella Santoni segura prancha e declara: "Renovar as energias"

Serviço

Hilário

Segunda (21/11), às 15h e 20h, no Teatro SESC Paulo Autran (Taguatinga). Entrada gratuita mediante doação de 1kg de alimento. Livre para todos os públicos.