Barbara Reis abriu o coração sobre a vida pessoal, e confessou que possui o desejo de emplacar a maternidade. A atriz, no ar na novela Três Graças, da Globo, interpreta Lena, uma mulher bem-sucedida profissionalmente, mas frustrada por não realizar o sonho de ser mãe.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em entrevista ao portal Gshow, a artista não escondeu que não descarta a possibilidade de engravidar. "É um objetivo, mas não é uma corrida. Quero ser mãe quando a vida e o coração caminharem juntos. E acredito que serei aquela mãe que incentiva o filho a ser livre e amoroso. Imperfeita, mas muito presente", disse.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"É importante"
Barbara Reis contou que, após anos de relacionamento com Raphael Najan, com quem é casada atualmente, optou por congelar os óvulos. "Eu congelei. Foi uma escolha consciente e libertadora. Quis me dar ao direito de escolher quando — e se — quero ser mãe. Ter autonomia sobre o meu corpo e meu futuro é importante para mim", afirmou.
Segundo ela, falar sobre aumentar a família é visto como uma forma respeitosa. "A forma como ele vive a paternidade diz muito sobre o coração que tem. Ele é amoroso, presente, responsável — e isso me encanta. Nós conversamos sobre o futuro com leveza e respeito. Os planos existem, mas sem pressa: cada passo no nosso tempo, com cuidado à família que já existe", explicou Barbara.
O post Atriz de Três Graças revela planos de ser mãe e expõe decisão íntima: "É importante" foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.
Saiba Mais
- Diversão e Arte Elton John no Brasil: cantor é headliner do Rock in Rio 2026
- Diversão e Arte José de Abreu revela detalhe íntimo de Felipe Folgosi
- Diversão e Arte Gominho revela motivo para não usar diamante de Preta Gil
- Diversão e Arte Quem é a atriz que está apagada em "Três Graças"?
- Diversão e Arte Ex-namorada de Dolabella pede perdão por ter mentido em defesa do ator
- Diversão e Arte Boo Unzueta quebra silêncio sobre saída do PodDelas: "Fiquei chateada"