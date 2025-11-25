Elton John no Brasil: cantor é headliner do Rock in Rio 2026

A produtora do Rock in Rio começou a anunciar, nesta terça-feira (25/11), o line up de 2026. Elton John vai realizar um show único no Brasil no palco mundo do festival, no dia 7 de setembro. Gilberto Gil também foi confirmado para o mesmo dia. A próxima edição do Rock in Rio será realizada nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro, e outras atrações ainda serão divulgadas pela equipe do festival.

Elton John se apresentou no Brasil pela primeira vez em 1995, com a turnê do álbum Made In England, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas não é a primeira vez que o cantor britânico marca presença na cidade do rock: ele também foi headliner do festival em 2011 e 2015. A última vez que o músico realizou shows no país foi em 2017 e agora, quase 10 anos depois, ele retorna ao palco mundo após a turnê de despedida dos palcos, realizada em 2023.

A venda do Rock in Rio card, que garante a entrada para um dia do festival, vai iniciar no dia 9 de dezembro, às 19h. Os valores variam de R$ 397,50 (meia-entrada) a R$ 795 (inteira), e serão vendidos pela Ticketmaster. Nessa modalidade, a pessoa compra o ingresso e seleciona posteriormente o dia que deseja utilizá-lo, outros tipos de ingressos serão anunciados à medida que o evento se aproxima.





