Fotógrafa brasiliense lança livro com registros de pássaros

Com fotografias feitas da janela, Izaura Cruz descobriu um novo horizonte sem sair de casa durante a pandemia de covid-19. Da janela nasceu do olhar que encontrou um refúgio nas aves, diante da solidão e da ansiedade impostas pelo momento de isolamento. O projeto será lançado em um circuito iniciado nesta terça-feira (25/11) e que passa por Planaltina, Ceilândia, Taguatinga e Guará.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O projeto reúne imagens de 55 espécies de aves e se destaca pela combinação entre sensibilidade estética e precisão científica, convidando o público à contemplação em meio ao ritmo acelerado das cidades. A observação cotidiana tornou-se um exercício de presença que aproximou a fotógrafa da natureza e as fotografias propõem ao público a mesma aproximação.

Para ampliar o projeto, Izaura contou com consultoria do biólogo Rubens Hisanari Matsushita, responsável pela identificação das espécies das aves e por textos que apresentam os comportamentos e particularidades de cada uma. A publicação também inclui um videolivro com recursos de acessibilidade, audiodescrição, libras e legendas.





Serviço

Da janela

De Izaura Cruz. Lançamento nesta terça-feira (25/11), às 13h30 no IFB Planaltina. Na quinta-feira (27/11), no CEF 11 da Ceilândia, na sexta-feira (28/11), na escola bilíngue de Taguatinga. Encerramento na sexta-feira (5/12), na escola classe 2 do Guará.