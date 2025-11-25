Festival de cinema da Chapada dos Veadeiros abre inscrições para curtas

As inscrições para a 6ª edição do Festival de Cinema da Chapada dos Veadeiros CineFest São Jorge estão abertas até quinta-feira (27/11) para curtas-metragens produzidos na Chapada pelo site do Festival. Serão aceitas obras de qualquer gênero e feitas entre 2022 e 2025. Os filmes selecionados pela curadoria serão exibidos nos dias 6 e 7 de dezembro, na Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, com entrada gratuita.
Intitulado Edição de Quintal, o festival marca o retorno após três anos de pausa e resgata a essência intimista, comunitária e gratuita. O evento é realizado no coração da Chapada dos Veadeiros, na Vila de São Jorge, onde não existe sala de cinema.
Em entrevista divulgada, Betânia Victor, idealizadora do festival, afirma que chamar a edição de ‘Edição de Quintal’ é reconhecer que o CineFest nasceu do afeto: “Do desejo de nos reunir e compartilhar histórias. Voltar agora, depois de três anos, é permitir que a comunidade se reencontre, que nossos realizadores tenham o espaço e que o cinema siga como um elo entre quem vive, cria e sonha na Chapada”.
Embora esta seja uma edição intimista, a organização reforça que o Cinefest São Jorge mantém suas características principais para fortalecer a produção audiovisual independente do Centro-Oeste, ampliar o acesso da comunidade à cultura, homenagear moradores da vila e técnicos do cinema e movimentar a economia da região no período de baixa do turismo em razão das chuvas.
Serviço
Inscrições para a 6ª edição do CineFest São Jorge
Inscrições gratuitas abertas até quinta-feira (27/11), válida para filmes produzidos na Chapada dos Veadeiros entre janeiro de 2022 e novembro de 2025.
