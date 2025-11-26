Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta (26/11)

HÁ RECURSOS PARA TODOS

Data estelar: Vênus em trígono com Júpiter e Saturno.

Somos todos egoístas em diferentes graus e intensidades e, por isso, em nosso egoísmo fazemos cálculos de como nos serviremos das pessoas e das situações em benefício próprio, e não haveria nada errado com isso não fossem os dilemas subjetivos que nos atormentam, porque nos mostram outra perspectiva diferente, a de servir em vez de nos servirmos.

As potências cosmogônicas magníficas, como a da configuração de hoje, se difundem através das presenças que, na mão contrária do egoísmo, procuram servir às pessoas e situações e, ao contrário, encontram dificuldade de se expressar através das pessoas egoístas.

Havendo recursos e oportunidades para todas as pessoas existentes, o único impedimento para o benefício de todas elas é a promoção do egoísmo como único e exclusivo instrumento de sobrevivência.



ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

No mundo dos sentimentos não há distância nem tempo, ou se houver, funcionam de modo diferente de como conhecemos espaço e tempo na percepção dos cinco sentidos. No mundo dos sentimentos tudo está interligado.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Aquilo que for combinado entre as pessoas hoje e amanhã não poderá ser desfeito depois, porque ficará marcado nas misteriosas órbitas, que com seus ciclos e fases fazem retornar ao nosso colo tudo que plantamos nelas.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Os aspectos práticos chamam a atenção enquanto a alma gostaria de ter todo o tempo livre do infinito para voar sem definir absolutamente nada, só pelo prazer de voar. No infinito, dá para fazer tudo ao mesmo tempo.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Pois bem! Chegou aquela hora em que a alma tem total margem para fazer o que bem entender e desejar. Procure não permitir que sua mente elabore argumentos para impedir esse movimento. A mente é astuta, mas pode ser driblada.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

São tantas emoções acumuladas sem a devida expressão nos últimos tempos que, agora, sua alma encontra alívio podendo manifestar um tanto delas, sem necessidade de situações dramáticas, apenas passando a mensagem certa.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Muito se fala, muito se discute, muito se planeja, se pelo menos uma pequena porcentagem de tudo que é discursado se tornar realidade concreta, então tudo terá valido a pena. Seu papel é conduzir tudo nesse sentido.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Está tudo a postos para você colher bons frutos, mas isso se você fez a sua parte nas semanas anteriores. Qual seria a sua parte? Passar para a prática suas boas ideias e cobrar das pessoas a ajuda que seja necessária.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para que depois não fique em sua boca o sabor amargo de perceber que deixou alguma oportunidade passar em brancas nuvens, é preciso manter a atenção afiada e, também, clareza a respeito do que você deseja.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Esses sentimentos intensos e profundos que invadem sua alma hão de ser digeridos com bastante cuidado, porque não teriam cabimento de imediato, no cenário pelo qual você anda transitando. Guarde para depois.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ótimo seria que você saísse da caverna confortável onde não precisa explicar nada a ninguém, e socializasse um pouco mais do que o habitual, porque entre as pessoas você descobrirá muitas coisas interessantes.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Os pés descalços no chão, o frescor da brisa no rosto e no corpo, os aromas que o vento traz até você, as cores vívidas, há beleza por todos os lados para sua alma e corpo desfrutarem. Foque na simples beleza.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Confie nos mistérios da vida, mas faça a sua parte também, porque a vida entrega o mesmo que você semear nela. Portanto, faça a sua parte, faça a semeadura, feita ação positiva para se aproximar de seus objetivos.



