Cia Rosarianas leva 'A loucura é a mãe da invenção' a cinco regiões do DF

Cia Rosarianas apresenta 'A loucura é a mãe da invenção' - (crédito: João Saenger)

A Cia Rosarianas, em parceria com o Coletivo Instrumento de Ver, promove temporada de apresentações do espetáculo A loucura é a mãe da invenção, em cartaz no Gama, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Ceilândia e Asa Sul até o dia 7 de dezembro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A loucura é a mãe da invenção une as linguagens do circo e do teatro de bonecos, com direção de Julia Henning e Maíra Moraes e interpretação de Bruna Luiza. O espetáculo é inspirado na obra da intelectual e poeta Stella do Patrocínio e aborda temas como a loucura do feminino, ancestralidade e o fazer artístico.

As apresentações têm início nesta quarta-feira (26/11), às 16h e às 19h, na Cidade dos Bonecos (Avenida Buriti, Condomínio Esquina do Sol - lote 15), no Gama. No dia 30 de novembro, Galpoa (Acamp Rabêlo Casa 11 A), na Vila Planalto, recebe o espetáculo com sessões às 14h30 e 16h30.

Leia também: Fotógrafa brasiliense lança livro com registros de pássaros

Em dezembro, a Cia Rosarianas vai à Cia Miragem, na Vila Telebrasília, no dia 2, às 14h30 e 16h30. Nos dias 3 e 4, é a vez do Cio das Artes (Setor P Qnp 10/14 Conjunto E), em Ceilândia, às 16h30. No dia 7, a Casa da Árvore (813 Sul) recebe o encerramento da temporada, com sessões às 14h30 e 16h30.

Leia também: Festival de cinema da Chapada dos Veadeiros abre inscrições para curtas

Serviço

A loucura é a mãe da invenção

Da Cia Rosarianas. Entre quarta-feira (26/11) e 7 de dezembro, no Gama, Vila Planalto, Vila Telebrasília, Ceilândia e Asa Sul. Entrada gratuita.