Pedro Sangeon lança trilogia do Gurulino e leva 400 livros a jovens do DF

Se você é morador da Capital Federal, provavelmente já se deparou com as artes urbanas de Pedro Sangeon pelas ruas brasilienses — agora prestes a agregar as prateleiras de livrarias. O autor de Gurulino lança, nesta quarta-feira (26/11), o livro Tranquilo, mas agiliza, a primeira trilogia de tirinhas da dupla Lino e Guru.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Após uma década espalhando murais e grafites de Brasília a Nova York — além de contribuir com tirinhas dominicais no Correio —, Sangeon estreia a narrativa literária em evento de lançamento na Casa Jardim. “O Gurulino, para mim, é uma ferramenta de comunicação com a nossa mentalidade coletiva na rua; é uma forma de interagir com as pessoas, furtivamente, aleatoriamente, casualmente, aqui e ali, no meio da vida de cada um”, explica.

O livro, viabilizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, terá 400 exemplares doados a instituições públicas, reforçando o compromisso de levar o Gurulino para onde a arte e a cultura podem fazer a diferença. Deste total, 300 livros serão destinados a adolescentes e jovens da Unidade de Internação do Recanto das Emas em um encontro especial no dia 3 de dezembro, enquanto 100 exemplares irão compor o acervo de Bibliotecas Públicas do DF, garantindo acesso gratuito à obra.

Desde o começo do trabalho, Sangeon descreve valorizar a visita a crianças e jovens nas escolas do DF, oferecendo um momento de criação artística conjunta. “Essa será mais uma oportunidade de produzir esse tipo de encontro”, destaca o artista. “O que eu espero é sempre o melhor e mais positivo que a arte pode oferecer para todos nós que participamos de encontros assim: novas perspectivas de vida, novas janelas de assimilação da realidade. Acredito que a arte ajuda a refletir, assimilar a realidade com mais inteireza, reinventá-la de alguma forma, criar alternativas onde antes não existiam e também suportá-la.”

Leia também: Os caminhos e obstáculos da literatura brasileira contemporânea

Foi no Distrito Federal onde Gurulino nasceu, local caracterizado por Sangeon como jovem, um lugar que está em plena construção da sua identidade. “Apesar de o Gurulino falar sobre questões comuns a qualquer ser humano, foi Brasília quem assimilou o desenho como uma linguagem autêntica dessa mistura cultural entre o urbano modernista e o místico do cerrado”, afirma.

Ao começar a desenhar o personagem nos muros e no jornal, Sangeon não tinha ideia de como a cidade abraçaria os desenhos como parte da sua própria experiência de ser brasiliense. “É extremamente satisfatório para mim, como artista, fazer parte dessa identidade. Muitas vezes, só a arte pode traduzir o caos do dia a dia”, comemora. Com um humor que mistura introspecção e firulas místicas, o livro é um convite para desacelerar a mente — mas nem tanto, segundo o artista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



















Serviço:

Lançamento do Livro 1 do Gurulino - "Tranquilo, mas agiliza"

Quando: 26/11. Quarta-feira, das 19h às 22h

Onde: Casa Jasmim - SHCGN 716, Bloco P, casa 30 - Asa Norte

Obra: 190 páginas, capa dura, edição especial