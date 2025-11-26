José de Abreu culpa Regina Duarte pela queda de audiência de Rainha da Sucata - (crédito: Observatorio dos Famosos)





José de Abreu, ator, reagiu a uma matéria da Folha de S. Paulo, que apontou que a reprise da novela Rainha da Sucata, de Silvio de Abreu, ainda não decolou nas tardes da emissora. Para ele, Regina Duarte é a grande responsável.

"Regina Duarte derruba qualquer audiência", disparou o ator nas redes sociais. O certo é que a novela tem marcado uma média de 13,5 pontos e prejudicado bastante a novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, Êta Mundo Melhor!

Como medida, a Globo vai chamar nomes importantes do elenco de Rainha da Sucata para serem entrevistados no Encontro com Patrícia Poeta. É uma forma de divulgar mais a trama da Sucateira.

A emissora também já começou a mexer na edição da novela. Caso continue péssima, a tendência é sair do ar antes do Carnaval de 2026.