Rafa Kalimann assusta ao revelar idade que começou a fumar





Rafa Kalimann, atriz, durante entrevista ao Sem Censura, na última segunda-feira (24), chocou ao revelar que começou a fumar aos 14 anos! O motivo? Controlar a ansiedade por comida no ambiente da moda.

"Me falaram que tiraria minha ansiedade de comer. Isso era um estímulo do mercado. E aí minha mãe descobriu. Foi acho que a única vez que eu ouvi do meu pai ‘Tô decepcionado com você’. Eu nunca vou esquecer desse momento. E eu falei: ‘Eu nunca mais na minha vida vou pôr um cigarro na boca’", confessou.

"Eu era uma menina muito nova. Eu lembro de chegar na agência e o booker me receber com a fita métrica. Então o quadril precisa ser medido e você precisa estar naquele centímetro. Você não pode passar 1 centímetro. Eu já sou de um biotipo totalmente diferente. Eu sou uma mineira de perna grossa. Então, encaixar nesse padrão me gerou vários gatilhos e várias questões", desabafou.

Rafa Kalimann, atualmente, está em volta com mais uma polêmica: o nome da sua filha com o cantor Nattan, que se chamará Zuza, em homenagem à avó dele. "De cara tem muitos que amam, tem outros que não gostam, mas o importante é que estamos felizes. Ela vai ser muito feliz, e amada", disse.