Lore Improta revela desafios para organização na segunda gravidez





Lore Improta usou as redes sociais nesta última terça-feira (25), e abriu o jogo aos milhares de seguidores sobre como está tentando organizar o seu guarda-roupa para os eventos que participa, diante da segunda gravidez, à espera do filho com o cantor Léo Santana.

Através dos Stories do Instagram, a dançarina contou que tem tido que organizar os looks para as situações daqui em diante, como festas de final de ano e Carnaval.

"O que os peitos de uma grávida não fazem! As gays estão enlouquecidas. Estamos agora organizando logística das roupas… Tem ensaio de Carnaval, Carnatal, Natal, Reveillon e férias… Biquíni? Pede G e GG para os meus peitos. Fim de ano é conclusão, loucura e babado", disse Lore Improta.

O casal, que já tem Liz, de 4 anos, descobriu no último final de semana que espera um menino. Apesar de por um tempo eles brincarem que se tivessem um menino o chamariam de Lorenzo, Lore lembrou que ainda não decidiram o nome do bebê: "Gente, só para avisar aqui rapidão, porque está saindo em um monte de site, eu e o Leo não decidimos o nome do nosso filho ainda", contou.