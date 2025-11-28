Atraso do Planalto trava sabatina de Messias e amplia tensão no Senado

A sabatina de Jorge Messias no Senado, prevista para 10 de dezembro, pode não ocorrer na data marcada. O senador Otto Alencar (PSD-BA) afirmou ao Correio que o cronograma está condicionado ao envio da mensagem oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Senado. Sem o documento formalizando a indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) não pode confirmar a data. “Só pode marcar quando mandar a mensagem. Não chegou ainda”, explicou o parlamentar.

Alencar relatou que a expectativa inicial era de que o Planalto enviasse o texto logo após a definição do nome, o que levou à escolha provisória do dia 10. Como o documento não foi formalizado, todos os trâmites foram suspensos. “Marcamos achando que a mensagem viria. Como não veio, suspendeu tudo”, disse o senador, reforçando que a responsabilidade pela movimentação é exclusiva do Executivo.

Apesar do impasse administrativo, Jorge Messias segue diariamente no Senado para conversar com os parlamentares e tentar consolidar apoio à sua indicação. Segundo ele, o atraso não o preocupa: trata-se de “assunto do Planalto”. O indicado tem mantido uma intensa agenda de encontros, mas ainda não foi recebido pelo presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União-AP), figura central para o andamento da sabatina.

A ausência desse encontro escancara o mal-estar político em torno da indicação. Alcolumbre defendia o nome do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para a vaga no Supremo, e não foi consultado pelo governo antes do anúncio de Messias. A escolha contrariou sua preferência e ampliou a tensão dentro da Casa, especialmente entre integrantes da CCJ.

Mesmo em meio às articulações e à circulação pelos gabinetes, movimento apelidado no Senado de “beija-mão!”, a possível mudança de data da sabatina passou a ser comentada nos bastidores. Otto Alencar, no entanto, nega qualquer interferência de Messias nesse sentido. “Quem manda mensagem é o presidente. Só depois disso se marca a data”, afirmou. Até que o Planalto envie o documento oficial, a sabatina permanece indefinida.