Confira os vencedores do 18º Festival Taguá de Cinema

O 18º Festival Taguá de Cinema, realizado entre os dias 19 e 22 de novembro, exibiu cerca de 60 filmes ao longo dos quatro dias do evento. Entre estes, seis foram premiados nas mostras DF e Competitiva, e outros três receberam menções honrosas do festival.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Oitavo Anjo, de Igor Nascimento de Souza, foi o vencedor da Mostra DF. O curta foi produzido por alunos do curso de Audiovisual do Instituto Federal de Brasília (IFB). Encantos para Omo e Iyá, de Antonio Balbino, foi o vencedor do júri popular na mesma categoria. O documentário No profundo do sonho, de Filipe de Almeida Cardeal, recebeu menção honrosa.

Na Mostra Competitiva, Presépio (Rio de Janeiro), de Felipe Bibian; Talvez meu pai seja negro (Bahia), de Flávia Santana; e Como nasce um rio (Bahia), de Luma Flôres, foram os vencedores. Ludmilla, produção brasiliense do diretor Vinicius Moreira, foi premiada pelo júri popular. A nave que pousa (Paraíba), documentário de Ellen Morais, e Descamar (Distrito Federal), de Nicolau, receberam menções honrosas na categoria.